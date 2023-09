Schinas asegura que la Comisión Europea "no tiene ninguna competencia" sobre el catalán

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas ha afirmado este jueves que la CE "no tiene ninguna competencia y no puede hacer o dejar de hacer nada" sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea: "Es un tema que se decide de manera unánime por los 27 Estados miembros".

Schinas ha protagonizado en Barcelona un diálogo con el director del CIDOB, Pol Morillas, bajo el título "Transiciones europeas, retos políticos", en el que ha abordado algunos de los hechos destacados de su mandato y algunos de los desafíos de la Unión Europea de cara al futuro.

En el turno abierto de preguntas, al ser cuestionado sobre la posición de la CE con relación al uso del catalán en la Unión, Schinas ha dejado claro que "defiende el multilingüismo", y que es parte de "los principios recogidos en el tratado de la comisión".

No obstante, ha pedido diferenciar entre el uso del catalán en algunos trámites europeos y el uso del catalán en las instituciones, un tema "sensible" y "delicado políticamente", en el que la Comisión no tiene nada que decidir.

Los países de la UE discutirán la posibilidad de modificar el reglamento comunitario para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE el próximo 19 de setiembre, aunque el Gobierno sueco ya ha expresado sus "dudas" sobre esta posibilidad, ante una decisión que requiere de unanimidad.

El uso del catalán en la UE es una de las condiciones prefijadas por JxCat para abrir negociaciones con el PSOE de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. EFE

sjs/ce/jdm