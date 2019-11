SCC urge al Gobierno a evitar nuevos cortes de carreteras en Cataluña

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha urgido al Gobierno que se forme tras las elecciones a actuar para evitar nuevos cortes de carreteras en Cataluña, porque son acciones "no democráticas" que implican "pérdidas económicas" y "vulneran derechos y libertades" de los ciudadanos no independentistas.

"Debe ordenar a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley que actúen en defensa de la democracia, restablezcan el orden en Cataluña y pongan fin de una vez por todas a esta ola de violencia que tanto dolor está causando. Pese a estar inmersos en un periodo postelectoral la situación en Cataluña no puede esperar", ha avisado la entidad en un comunicado.

Desde SCC defienden que las actitudes de quienes alteran el tráfico "no son secundadas por una parte del independentismo", y también critican que el Govern que encabeza Quim Torra no intervenga para frenar este tipo de protestas.

"(El Govern) No solo no está dispuesto a hacerlo, sino que tampoco lo condena. Es más, empleando un lenguaje sutil, a través del presidente Torra, les está animando a seguir adelante", insiste la entidad, que cree que esta actitud "evidencia" que la Generalitat "no quiere establecer ningún tipo de diálogo".