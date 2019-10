SCC prevé una manifestación con protagonismo de las entidades y sin ultras

(Actualiza la NA2127 con más datos sobre las movilizaciones de este fin de semana)

Societat Civil Catalana (SCC) prevé ceder el protagonismo a las entidades de la sociedad civil y a personalidades del mundo de la cultura en la manifestación convocada para el domingo, en la que no habrá intervenciones de políticos y en la que "centenares de voluntarios" intentarán que no acudan ultras.

El presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha hecho un llamamiento a que acudan a la manifestación todos aquellos catalanes "que estén por la democracia" y ha agregado que "no es bienvenido nadie que quiera alterar el orden público, no es bienvenido ningún radical".

Para evitar la presencia de grupos de extrema derecha, SCC habilitará un operativo con "centenares de voluntarios" y pedirá ayuda a las fuerzas de seguridad.

"Además de decirlo, estamos ocupados en que no pase. Haremos todo lo posible que esté en nuestra mano, con centenares de voluntarios para controlar esta situación y pediremos a las fuerzas de seguridad que nos ayuden. Que nadie quiera colarse a montar su 'performance' de ningún tipo", ha asegurado el vicepresidente de SCC, Álex Ramos, en rueda de prensa.

La manifestación está convocada para las 12.00 horas del domingo en el cruce entre paseo de Gràcia y la calle Provença, en el centro de Barcelona, con la intención de que la cabecera -formada por entidades de la sociedad civil- baje hasta la calle Aragó, donde estará instalado el escenario.

En él no habrá ningún parlamento de políticos, según Ramos, porque "la sociedad civil se puede manifestar no de manera imperativa con los partidos", si bien ha puntualizado que harán un llamamiento a las bases para que acudan.

SCC ha justificado la ausencia de políticos en la cabecera por la cercanía de la campaña electoral de las elecciones del 10N, un momento en el que "los políticos tendrán el protagonismo".

Además, los dirigentes de SCC han dicho que no buscaban que la manifestación coincidiese con el segundo aniversario de la declaración unilateral de independencia de 2017, sino que el 27 "era el día" para no interferir en la campaña electoral y que no la convocaron el día 20 para no acercar la fecha de la manifestación a los "enfrentamientos" en las calles.

SCC ha instado a los manifestantes a acudir con camisetas blancas para representar una "gran marea de concordia", así como con simbología constitucional y democrática.

Por su parte, tanto Sánchez Costa como Ramos han pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que abandone el "chantaje" para conseguir una reunión con su homólogo en el Gobierno, Pedro Sánchez: "No puedes decir que si no te sientas continuará la confrontación", según ha dicho Sánchez Costa.

"El chantaje hay que recalcarlo: hizo esta petición (de reunión) tras una semana de violencia, como si la hubiese hecho un activo suyo para presionar. No nos han parecido bien las formas públicas ni querer negociar tras los acontecimientos violentos como si formase parte de esta escenografía", ha agregado Ramos.

Además de pedir la dimisión de Torra, Sánchez Costa ha tachado al presidente catalán de "infiltrado populista en las instituciones", y ha considerado que ha sido "lento y tibio" en la condena de la violencia.

Para el mismo domingo por la mañana hay convocada otra movilización, del colectivo "Los de Artós", que partirá desde la plaza Artós y se dirigirá a la manifestación organizada por SCC.

La movilización de SCC del domingo vendrá precedida por otra manifestación, el sábado, de signo opuesto, convocada por la ANC y Òmnium Cultural en la calle Marina de Barcelona, para protestar contra las condenas a los líderes del 'procés'.