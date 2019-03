SCC y Abogados Catalanes por la Constitución denunciarán este jueves a Torra ante la Fiscalía por mantener los lazos

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentarán este jueves ante la Fiscalía al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, por mantener los lazos amarillos en apoyo a los políticos presos del 'procés' en el Palau de la Generalitat.

En un comunicado, la entidad presidida por Josep Ramon Bosch ha explicado que esta medida responde al desafío de Torra a la Junta Electoral Central ante su negativa "a retirar los símbolos partidistas del Palau de la Generalitat".

La denuncia será presentada el próximo jueves, día 21, ante la Fiscalía por el presidente de Societat Civil Catalana y el portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramon de Veciana, a partir de las 10.00 horas en la Ciutat de la Justícia.

El plazo establecido por la Junta Electoral Central para la retirada de los lazos expiraba a las 15.00 horas de este martes, aunque este símbolo se mantenía en el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán.

En concreto, la Delegación del Gobierno en Cataluña ha informado en un escrito remitido a la Junta Electoral Central que los edificios que seguían exhibiendo los lazos amarillos a la hora que expiraba la prórroga de la JEC para retirarlos eran los siguientes: Palacio de la Generalitat y consejerías de Governació y Relaciones Institucionales; Cultura; Territorio y Sostenibilidad; Empresa y Ocupación; Interior; Economía y Conocimiento; Agricultura, Ramaderia y Pesca y la Consejería de Salud.

Societat Civil Catalana ya anunció el pasado día 15 que presentaría una querella en Fiscalía contra el presidente de la Generalitat "por haberse negado a retirar los símbolos partidistas" de la Generalitat.

En un comunicado, esta organización ha informado de que Bosch ha exigido la retirada "inmediata de los símbolos partidistas de la Generalitat, como exige la Junta Electoral Central (JEC)".

"A partir de ahora no vamos a permitir ni una más, se ha acabado. Hay que entender que la legalidad se tiene que cumplir y quien no lo entienda se las verá con la justicia", ha defendido el presidente de SCC, que ha añadido que esta entidad no está para judicializar nada y que cree en la libertad de expresión.