Sayas pide baja en UPN y acusa a Esparza de seguir guión pactado con Bolaños

El diputado Sergio Sayas ha solicitado este miércoles su baja en UPN, tal y como le ha pedido este partido tras el acurdo electoral que ha alcanzado con el PP, y lo ha hecho en un escrito dirigido al presidente Javier Esparza, al que ha tenido acceso EFE, en el que le acusa de "romperlo todo para seguir el guion que pactaste con Bolaños", el ministro de la Presidencia.

"De UPN no me he ido voluntariamente, de UPN me has echado tú. Me has echado porque te lo exigió el PSOE", dice Sayas, que añade que tanto él como el diputado Carlos García Adanero "molestábamos en tu nueva estrategia de acercarte a Sánchez, que pactaste en una cena clandestina con Bolaños y Cerdán en Madrid, unos días antes de la reforma laboral", que ambos votaron en contra rompiendo la disciplina de partido.

Y agrega que desde entonces Javier Esparza, en lugar de combatir los pactos de Pedro Sánchez y María Chivite con el nacionalismo y con Bildu en Madrid y en Navarra se ha "dedicado a querer apoyar a Sánchez y a tratar de mendigar un futuro apoyo (para el Gobierno foral) que no te van a dar" porque "han escogido el camino del nacionalismo en lugar del constitucionalismo y la defensa de Navarra".

En este sentido, Sayas reprocha al presidente de UPN que "para contentar" a Sánchez haya sido "capaz de dividir el partido, de echarnos, de romper unilateralmente con el PP y con Ciudadanos (en la coalición Navarra Suma) y de romper la unidad del centro derecha en Navarra".

"Tu afán personalista y tu forma egocéntrica de dirigir el partido han desdibujado completamente el proyecto político; han roto todos los puentes de entendimiento con los socios históricos de la formación y está alejando a muchos votantes que no confían en ti y en tus permanentes contradicciones y cambios de rumbo", sostiene Sayas, que asevera que Esparza ha optado con UPN por "dividirlo, tensionarlo, aislarlo, empequeñecerlo y conducirlo a una deriva" que "tiene un difícil retorno".