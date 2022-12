Sayas: "Hay que articular respuesta al PSOE para los decepcionados con UPN"

El diputado suspendido de militancia en UPN Sergio Sayas ha señalado este martes que "hay que articular una respuesta al sanchismo y a Chivite para el electorado que se siente decepcionado por UPN y Javier Esparza".

Sayas se ha expresado en estos términos en declaraciones a EFE, donde no ha aclarado cuál será la fórmula elegida para ello, cuando todavía no se han puesto en contacto con el Partido Popular, aunque este martes el presidente del PP en Navarra, Javier García, les ha abierto las puertas del partido.

"No hemos hablado con el PP porque querían hablar con UPN y luego con los demás. Todavía no hay nada. Hay que ver cómo articular la respuesta a eso, no sé cuál va a ser la vía para articular eso", ha dicho.

Con este objetivo lanzaron su compañero Carlos García-Adanero y él la Plataforma Navarra: "Se puso en marcha para aglutinar a toda la gente que había visto que la respuesta al sanchismo y a Chivite había dejado de ser UPN porque Esparza se había puesto a hacer lo que le pedía el PSOE".

De todas formas, cualquier contacto o paso lo irán dando una vez comenzado 2023: "Vienen fechas con mucha actividad política en Madrid y luego Navidad. Esto empezará a vislumbrarse a partir de enero".

En cuanto a la decisión de UPN de ir en solitario a las elecciones forales y municipales, Sayas la ha considerado "un paso más en la estrategia que emprendió Esparza de someterse al sanchismo". "Nos expulsó porque combatíamos las políticas de Sánchez, ahora rompe con el PP porque le molesta para posibles acuerdos con el PSN. Los electores navarros tendrán que elegir entre las alternativas a Chivite o las que van a servir para secundarlo", ha concluido.