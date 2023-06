Sayas dice que el PP es "el único que puede sacar a Sánchez de la Moncloa": "Todo lo que no sea Feijóo es incertidumbre"

El PPN reclama un voto "útil, eficaz, sin atajos" y "sin intermediarios que pueden cambiar de opinión a mitad del partido"

El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado que el PP es "el único que puede sacar a Sánchez de la Moncloa" y que "todo lo que no sea elegir a Feijóo es incertidumbre, es jugársela, es apostar a una carta que no sabes por dónde te va a salir".

Así lo ha manifestado este lunes, durante la presentación de candidatos del PPN al Congreso y al Senado, en el que también han intervenido el presidente del PPN, Javier García, y la número uno al Senado, Amelia Salanueva.

Tras subrayar que "es el momento de elegir qué Gobierno queremos para España", Sayas ha señalado que "solo hay dos posibilidades", o el socialista Pedro Sánchez o el 'popular' Alberto Núñez Feijóo. "Todos los navarros que no quieran más tiempo de Sánchez en la Moncloa solo pueden elegir una alternativa, que es la del Partido Popular. Todo lo que no sea elegir a Feijóo es incertidumbre, es jugársela, es apostar a una carta que no sabes por dónde te va a salir", ha apuntado, tras reivindicar que "es el momento de elegir opciones seguras".

A su juicio, "tenemos el peor Gobierno de la historia de la democracia de nuestro país", por lo que "a Sánchez hay que sacarlo de la Moncloa", y "el único" que puede hacerlo "es el PP". Sin embargo, ha advertido de que el "principal rival" de los 'populares' es "confiarnos" y que por el momento "no hay ningún voto en ninguna urna de ningún partido político". Así, ha considerado que podrán ganar "si somos capaces de hacer entender a los ciudadanos navarros que la única opción segura contra Sánchez es apoyar al PP".

En la misma línea se ha mostrado García, que ha incidido en que "la única opción real que puede sacar a Sánchez de la Moncloa" es el Partido Popular. "No veo otra opción", ha dicho. Tras subrayar que "esto no va de Navarra" sino de "un gran país, que es España", ha añadido que el 23 de julio "nos jugamos muchas cosas". "Nos jugamos el futuro del conjunto del país, y por ende, el futuro de Navarra. Que no nos engañen, esto va de España, esto va de PP, y esto va de Feijóo", ha señalado, tras insistir en que el Partido Popular es "quien va a tener el apoyo suficiente" para "sacar a Sánchez de la Moncloa".

"Cabeza alta, porque somos un gran partido, la gran familia del Partido Popular, la gran familia del Partido Popular de Navarra. Hoy, mañana y pasado, salgamos a la calle y digamos a los navarros que ahora toca España, que ahora toca Feijóo, que confiemos en el único candidato que puede sacar a Sánchez de la Moncloa", ha afirmado.

Amelia Salanueva, por su parte, ha reivindicado que "es el momento de cambiar de Gobierno" y de "cambiar las políticas destructivas para Navarra y para España", ya que es necesario "tener unas políticas decentes" de la mano del Partido Popular.

Ha precisado Salanueva que "va a ser una campaña sencilla, con unos eslóganes sencillos, pero muy importante, vital para cambiar el Gobierno". "Nos quejamos de hayan convocado elecciones en estas fechas, que parece que están hechas a propósito en contra de la ciudadanía, pero nosotros pensamos que es una oportunidad que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. Una oportunidad que vamos a traducir en votos", ha indicado.

Según ha apuntado, "los ciudadanos de Navarra y de España, el 28 de mayo han dicho 'no' a Sánchez, a sus políticas, a sus candidatos municipales y autonómicos, y han dicho 'sí' al Partido Popular". "Pero esta es la primera vuelta, no hemos rematado la faena. Hace falta que ese 'sí' que han dado sigan haciéndolo para que realmente se consume ese cambio de Gobierno", ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que "esto no va de elecciones municipales ni autonómicas, esto va de Gobierno de España, de cambio de modelo, y para eso necesitamos el apoyo de muchos ciudadanos". "Numéricamente, tiene que ser un gran apoyo, necesitamos un gran apoyo de ciudadanos navarros y españoles, pero necesitamos un voto útil, eficaz, sin atajos, que vaya directamente a la yugular del cambio de políticas que necesita España, sin intermediarios que pueden cambiar de opinión a mitad del partido", ha subrayado.

A su juicio, "el Partido Popular va a ser una fuerza decisiva y muy necesaria para Navarra en España". "No a través de otras siglas o apoyos, el apoyo tiene que ser directo", ha dicho, tras argumentar que "necesitamos apoyo masivo" porque "España necesita estabilidad". "Feijóo va a traer responsabilidad, sentido de Estado, menos impuestos, recorte en el despilfarro -ese es el único recorte que va a traer, no habrá 23 ministros ni miles de asesores-, apoyo a la libertad de enseñanza, apoyo a la mujer, con mayúsculas, y apoyo al constitucionalismo", ha señalado.