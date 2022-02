Sayas dice que ha actuado con "dignidad y libertad": "Espero que el partido me permita seguir"

El diputado de UPN Sergio Sayas ha afirmado que actuó con "dignidad y libertad" al votar el contra de la convalidación de la reforma laboral en el Congreso, contraviniendo las directrices de la dirección del partido, y ha esperado que el partido "me permita seguir".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el Consejo Político de UPN, que se ha reunido este sábado en sesión extraordinaria, ha defendido que "lo único que podía justificar" el apoyo de UPN a la reforma laboral era la "ruptura" del PSOE con el nacionalismo, un precio que la formación socialista "no estaba dispuesta a pagar".

Ha señalado que ha acudido al Consejo Político a "explicarle por qué tomamos esa decisión" que fue, ha afirmado, por "lo que a mi siempre me ha movido en la política que es la dignidad y la libertad, algo en lo que he militado desde que tengo 18 años y en lo que voy a seguir militando toda mi vida".

"Dignidad", ha dicho, "respecto al PSOE; UPN no podía convertirse en el felpudo de Sánchez, un partido pisoteado por alguien que nos estaba diciendo que este pacto era por España y que al día siguiente iba a poner la mano al nacionalismo de nuevo para destrozar España". "Eso no podía ser UPN", ha remarcado.

Por otro lado, ha destacado que "a mi nadie me impuso nada, nadie me compró en ninguno de los momentos". "Creo no se me conoce cuando se puede opinar algo así. Si el precio que estaba dispuesto a pagar el PSN era la no reprobación de Enrique Maya, el precio era insuficiente; si el precio era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona entrábamos al zoco que criticábamos en los demás", ha recalcado.

Para Sayas, "sólo había un precio posible que el PSOE no estaba dispuesto a pagar, el precio de la ruptura con el nacionalismo, el precio de que el PSOE volviese a ser un partido constitucionalista". "Eso era lo único que podía justificar nuestro voto en un momento en el que Sánchez se estaba jugando la estabilidad de un Gobierno y ese no era el precio que el PSOE estaba dispuesto a pagar", ha reiterado.

El diputado ha señalado, sobre el transcurso del Consejo Político, que, "como era esperable, se nos ha juzgado antes de darnos la oportunidad de ir al Comité de Disciplina". "Iremos al Comité y allí nos explicaremos. Sí que he querido explicarme aquí porque en el sendo del partido es donde hay que explicarse", ha explicado.

Sayas ha planteado durante la reunión del Consejo Político que si el presidente de UPN, Javier Esparza, "está tan seguro" de que el apoyo a la reforma laboral era lo que querían los militantes de UPN, que lo someta a una asamblea del partido.

"La solución a esta crisis es que se entienda que los diputados no incumplimos el acuerdo, que el Comité de Garantías lo entienda así. Creo que con una expulsión, que es lo que está pidiendo la dirección, no se quiere construir un partido, se quiere romper, yo voy a estar por reconstruirlo, no por romperlo, pero puedo hacer lo que puedo hacer", ha señalado

Sayas ha esperado que el partido le "permita seguir". "Desde que tengo 18 años me afilié a este partido, he tenido el honor de ocupar muchísimas responsabilidades. En el Ayuntamiento de Berriozar, en los años más duros en esta tierra, mi juventud ha estado marcada por la defensa de la dignidad y de la libertad y siempre voy a militar en la dignidad y la libertad", ha insistido.

Por otro lado, el diputado ha asegurado que él no dijo que el jueves que fuera a acatar la decisión del partido, sino que tenía "una directriz de voto" y ha explicado que ese día los dos diputados no hablaron "en ningún momento con el señor Esparza".