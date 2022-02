Sayas afirma que no entregarán sus actas en el Congreso y asegura que no han "incumplido" ninguna norma interna

El diputado de UPN Sergio Sayas ha afirmado este viernes que ni él ni su compañero Carlos García Adanero van a entregar sus actas en el Congreso, tal y como les ha pedido su formación, porque considera que no han incumplido ni el Estatuto de UPN ni la disciplina de partido. A su juicio, "no es que el presidente decide y los cargos acatan, sino que tras un debate se comparte la decisión en el órgano correspondiente".

En declaraciones a Europa Press, Sayas ha manifestado, sobre posibles consecuencias que pudiera acarrear su votación de ayer, que confía en la democracia en su partido y ha incidido en que "no hemos incumplido ninguna norma interna, considero que no". De hecho, ha señalado que se ven como diputados de UPN dentro de unas semanas o meses.

Sergio Sayas ha explicado que en la Ejecutiva de UPN del lunes es verdad que quedaron en que desde la dirección intentaran alcanzar un acuerdo sobre la relación entre el Partido Socialista y EH Bildu y que "se pudiera contar a los ciudadanos". "Cómo lo voy a contar a los ciudadanos si no me la cuentan a mi", ha dicho, para precisar que "si ha acordado algo no me lo han dicho".

Ha reconocido que las cosas no se hacen así, "estoy de acuerdo", pero ha indicado que no fue Javier Esparza, presidente de UPN, quien les llamó para transmitirles la decisión adoptada sino que "mandó a la secretaria general -Yolanda Ibáñez- para transmitir que el voto era sí". "Que explique la decisión y en base a qué; si considera -Esparza- que tiene que ser discreto -con un posible acuerdo-, que nos pida la confianza, y si nos lo puede contar, que nos pida discreción", ha dicho, para censurar que "no llama, manda a la secretaria general".

Según ha expuesto, de esta forma "no podíamos explicar ni opinar". "Si me hubiera dicho que es por la no reprobación de Enrique Maya -alcalde de Pamplona-, no estoy de acuerdo", ha expuesto, para comentar que se buscaba un acuerdo en torno a "algo que erosione la relación del PSOE con Bildu".

Ha expuesto Sayas que si llama el Gobierno central para intentar alcanzar un acuerdo en torno a la reforma laboral hay que responder que "vamos a hablar de pactos de Estado", porque "es muy importante la reforma laboral pero también que el independentismo no condicione la política; ese acuerdo sí puedo defender".

El diputado regionalista ha censurado que "se piensan que somos cojines, pero somos representantes de los ciudadanos". "Si sometemos entre nuestros afiliados a referéndum si había que salvar o no a un Gobierno que ha emprendido su camino con el independentismo y, particularmente en Navarra, la decisión sería favorable a la que hemos tomado", ha opinado, para afirmar que "mucha gente nos ha escrito y nos dicen que si nos echan, van detrás, y también hay mensajes de gente muy representativa". "En la afiliación el apoyo es muy importante y en el electorado, yo creo que abrumador", ha apuntado.

Sergio Sayas ha manifestado que no van a llamar a Javier Esparza. Este sábado está convocado el Consejo Político y "nos veremos allá". El diputado ha añadido, sobre el hecho de que fuera rival de Esparza en el Congreso del partido de 2020, que "eso no tiene nada que ver" con lo ocurrido ayer, de hecho "Carlos -García Adanero- fue con Javier -Esparza-".