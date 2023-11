Savater en el acto de Cibeles: La resistencia contra la amnistía tiene que continuar

El filósofo y escritor Fernando Savater ha hecho un llamamiento a los ciudadanos "a la resistencia y seguir luchando contra la amnistía", durante su intervención en el escenario central de la protesta organizada en la madrileña plaza de Cibeles por varias organizaciones de la sociedad civil.

Savater, que ha subido entre vítores al escenario y a quien le ha costado hacerse oír puesto que los manifestantes más cercanos repetían continuamente cada frase que decía, ha exclamado que "la resistencia contra la amnistía tiene que continuar".

"Una cosa es el derecho a la diferencia y otra cosa es la diferencia de derechos, que se inventen derechos distintos para los españoles y que haya españoles de primera y de segunda", ha incidido el filósofo vasco.

A juicio de Savater, "España no solo es entrañable, es necesaria. Y no hay que tolerar que nos quiten España, ni tampoco renunciar a nuestras posesiones en España. Si alguien no le gusta España que se vaya, pero eso sí, que no se lleva nada".

El público le ha interrumpido, coreando una de sus últimas frases: "¡Que se vaya, que se vaya!", "¡Que se monte en el maletero y no vuelva!".

"Porque Cataluña es de todos, el País Vasco es de todos, y Galicia y Andalucía son de todos los españoles", ha continuado Savater, quien ha incidido en que la futura Ley de Amnistía "atenta contra el Estado de Derecho y contra la igualdad de los de españoles".

Por eso, ha insistido en que "esta resistencia tiene que continuar".

Otro de los intervinientes, el escritor Andrés Trapiello ha subrayado que "ahora cuando decimos que esta amnistía ha exportado la división y la desigualdad al resto de España nadie se atreve a desmentirnos. Y cuando decimos que para mantenerse en el poder, (el presidente) Pedro Sánchez consentirá un referendo a los separatistas, tampoco".

"La ambición personal de Sánchez no tiene limites ni escrúpulos, quiere volvernos locos, hacernos luz de gas", ha criticado Trapiello.