Satse traslada a Domínguez la necesidad de crear una dirección general de Cuidados dentro del Gobierno foral

El Sindicato de Enfermería en Navarra, Satse, se ha reunido este viernes con el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, el gerente del SNS-O, Alfredo Martínez, y el director de Profesionales, Nacho Iriarte, para reivindicar la creación de una dirección general de Cuidados en el Gobierno de Navarra, así como para exigir el cumplimiento del preacuerdo firmado el pasado abril.

Representantes de Satse han reivindicado la necesidad de una nueva dirección dentro del organigrama de salud, "dirigida íntegramente a la gestión de los Cuidados", ubicada en la estructura al nivel de las direcciones generales de Asistencia Sanitaria al Paciente, Profesionales y de la de Gestión Económica y Servicios Generales, con "su mismo rango organizativo, operativo y funcional".

"Esta dirección general de Cuidados será el paraguas que marque las líneas estratégicas de las distintas Subdirecciones y Servicios de Cuidados Asistenciales, enmarcados en las estructuras organizativas individuales de cada ámbito sanitario", han explicado desde el sindicato en una nota de prensa.

En este sentido, Satse reclama que la dirección de este organismo "debe recaer en un profesional de la Enfermería, ya que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias otorga a la Enfermería competencias de 'dirección, evaluación y prestación de los cuidados orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades', responsabilidades todas ellas propias de la Enfermería y que demandan un perfil especializado y profesionalizado".

"En Navarra existe un claro vacío organizativo en la coordinación y unificación de la práctica clínica y los protocolos asistenciales de Cuidados de Enfermería en todas las áreas y ámbitos del SNS-O. La creación de esta Dirección General de Cuidados aseguraría el derecho a la asistencia sanitaria integral y calidad para todas las personas, potenciando las medidas de integración y coordinación de todos los ámbitos de Salud, como ya se ha demostrado en otras Comunidades Autónomas donde se ha creado una dirección general de Cuidados como Castilla La Mancha, Murcia, Asturias, La Rioja, Andalucía, Cataluña y Aragón", han apuntado.

Para Satse, "debe ser una prioridad de la nueva consejería potenciar la labor de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, al ser los profesionales sanitarios que pueden dar una mejor respuesta a las necesidades de cuidados y atención sociosanitaria, que conlleva el progresivo envejecimiento de la población de Navarra y el aumento de la cronicidad, la pluripatología o la dependencia".

PREACUERDO PARA ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

Por otro lado, Satse ha solicitado el "íntegro cumplimiento" de los compromisos firmados "por la anterior cúpula de Salud", encabezada por la exconsejera Santos Induráin.

Un preacuerdo que, según han señalado, "puso fin a un largo periodo de conflictos y negociaciones entre Satse y profesionales con la dirección y gerencia del SNS-O por la gestión discriminatoria y gravosa para enfermeras y fisioterapeutas durante toda la pasada legislatura, marcada por la pandemia y sus efectos a nivel laboral, profesional y personal".

En opinión del sindicato, "no hay motivo para que no exista continuidad en la ejecución de las decisiones adoptadas y firmadas por los técnicos y gestores que han formado parte del mismo gobierno que lidera actualmente en Navarra". Así, han destacado "la incongruencia que supondría no ejecutar el preacuerdo con los discursos públicos del actual consejero de Salud sobre la importancia de los Cuidados".

OTRAS RECLAMACIONES

La reunión, ha servido también para "exigir los atrasos en los pagos de la Carrera Profesional". "Un impago que ya denunció recientemente el sindicato y que no puede demorarse más, a sabiendas, además, que estaban incluidas las partidas económicas en la actual Ley de Presupuesto de Navarra para el 2023", han apuntado desde Satse.

Este ha sido un primer encuentro en el que la nueva consejería de Salud, según el sindicato, "ha mostrado interés en las reclamaciones de Satse, viéndose necesario nuevas reuniones para estudiar en profundidad, especialmente, la creación de una posible dirección general de Cuidados, en lo relativo a organización, competencias y objetivos".