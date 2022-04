Satse llevará el Plan de Atención Primaria al TSJM por no estar negociado y Comunidad reitera su voluntad de acuerdo

Ruiz Escudero apunta a la actitud de los sindicatos ante la falta de acuerdo sobre el mismo y defiende las mejoras salariales

El sindicato de enfermería Satse ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) parte del Plan de Mejora Integral de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad al considerar que "perjudica" a numerosos profesionales y ha reclamado su anulación.

Entre otros aspectos, desde el sindicato de enfermería se ha recalcado que el acuerdo fue "impuesto de manera unilateral y sin negociación". En este sentido, ha recordado que no cuenta con el apoyo de ninguno de los cinco sindicatos presentes en la Mesa de Sanidad (Satse, CC.OO., UGT, Amyts y CSIT Unión Profesional).

Además, desde el sindicato han puesto el acento en que las prometidas mejoras salariales anunciadas por el Gobierno madrileño para los profesionales de este primer nivel asistencial no se han llevado a cabo. "La realidad es que, tras recibir sus nóminas, muchos de ellos han comprobado que han sufrido una importante merma económica en sus retribuciones mensuales, especialmente matronas y fisioterapeutas", ha destacado Satse en un comunicado.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que este plan va encaminado a mejorar tanto la atención en este nivel asistencial como unas mejoras retributivas para el personal de Atención Primaria "que son una realidad".

Según detalló en su momento el propio consejero, los incrementos salariales, en función de una serie de criterios, podrían alcanzar los 423,28 para personal de Enfermería, 247,86 a la Enfermería del SAR o 240,02 para técnicos de Cuidados Auxiliar de Enfermería (TCAE), entre otros.

Además, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha puesto el acento en la voluntad negociadora del Gobierno regional para llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre este tema y, en este sentido, ha lamentado "la actitud" de las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa.

"Pediría a Satse que revisase las actas de las reuniones que se han mantenido con la Dirección General de Recursos Humanos. También es bueno que valore la poca apuesta por llegar a un acuerdo que han mantenido los sindicatos. El Plan se ha tratado a todos los niveles, con la máxima transparencia y flexibilidad y ya es una realidad la mejora retributiva esta llegando a la nómina de la práctica mayoría de los trabajadores de la Atención Primaria", ha defendido el consejero.

En esta línea, Ruiz Escudero ha recalcado que la Dirección General de Recursos Humanos "siempre ha trabajado en la línea de llegar a un acuerdo" pero ha sido "bastante difícil" por la actitud de los sindicatos en este caso, "en algo que era una necesidad".

Frente a ello, la Asesoría Jurídica de Satse Madrid solicita al TSJM que se declare nulo parte del acuerdo y ha recordado que de forma reiterada se ha dirigido a la Consejería para reclamar una negociación del Plan Integral de Mejora de AP "para ajustar los valores asignados a sus valores reales y que no deje fuera de él a estos profesionales".

En la misma línea, también ha solicitado de forma insistente que se ajusten las plantillas a las necesidades reales de los centros de salud y de la población asistida, fijando, al menos, una matrona y un fisioterapeuta por turno y centro de salud para poder ofrecer un servicio de calidad a los madrileños.

En cualquier caso, el sindicato ha subrayado que en una reciente reunión con matronas y fisioterapeutas que trabajan en los centros de salud se puso de manifiesto su malestar con la administración del Sermas. Entre otros aspectos, consideran que se les tiene relegados en la denominadas Unidades de Apoyo, excluyéndoles de la participación y del funcionamiento de los centros de salud en los que, sin embargo, trabajan.

QUÉ RECLAMAN

Los fisioterapeutas, 218 en la plantilla de Atención Primaria del Sermas, reclaman en este sentido que se les reconozca el papel que realizan en la atención a los usuarios. "Es una vergüenza, explica uno de los asistentes, que se nos excluya, al igual que a las matronas, del organigrama de los centros de salud y que no estemos al nivel del resto de personal sanitario como son, por ejemplo, las enfermeras o los médicos", relata uno de ellos.

Asimismo, señalan como uno de los más graves problemas para la profesión la "cada vez mayor" lista de espera y que los cupos de usuarios asignados sean cada vez más elevados. "Como fisioterapeuta de un centro de salud tengo asignados más de 45.000 usuarios. Eso significa que, si demandaran atención, les podría ver una única vez a lo largo de toda su vida. Es privarles de un derecho que tienen como usuarios del Sermas", explican. Los organismos internacionales recomiendan que haya 1 fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. Madrid tiene, de media, 1 fisioterapeuta para 30.000 usuarios, 30 veces menos de lo recomendado", ha reseñado.

Al hilo, recuerdan que la labor del fisioterapeuta empodera al paciente y le hace responsable y partícipe de su salud y autocuidado, mediante herramientas activas (como la educación y el ejercicio terapéutico) que consiguen que los beneficios obtenidos en salud se mantengan a largo plazo, a diferencia de lo que ocurre con técnicas pasivas. Igualmente, señalan que también disminuye el consumo de fármacos en los pacientes y reduce el tiempo de incapacidad laboral, garantizando una pronta recuperación y reincorporación al trabajo en mejores condiciones.

Además, actúa de filtro en la derivación a los hospitales ya que ahorra consultas con otros especialistas, reduce la realización de pruebas diagnósticas y de tratamiento (Rx, ecografías; infiltraciones, cirugías, técnicas intervencionistas, etc.) y las intervenciones pueden ser realizadas en sesiones no sólo individuales sino también grupales, que, además de sumar el poder terapéutico del grupo, reduce las listas de espera", finalizan.

Por su parte, las matronas, que son enfermeras especialistas con dos años de formación tras finalizar sus estudios de Grado, también denuncian que el Plan Integral de Mejora de Atención Primaria las perjudica gravemente. "Además de significar una merma económica, no reconoce las peculiaridades de la labor que realizan ya que el Plan no contempla, por ejemplo, que una matrona cuida de recién nacidos, adolescentes, mujeres de más de 80 años o varones que reciben atención en su consulta en preparación al parto, maternidad y paternidad, etc.", ha reseñado una afectada.

De igual forma, denuncian que la administración asigna valores retributivos muy distintos respecto a las enfermeras, penalizando su labor.

En concreto, en Atención Primaria hay 211 matronas que, al igual que ocurre con los fisioterapeutas, deben ocuparse de varios centros de salud, sintiéndose discriminadas respecto al resto de profesionales sanitarios que trabajan junto a ellas ya que se les niegan, entre otros asuntos, conceptos retributivos que sí reciben sus compañeras enfermeras con las que comparten espacio en los centros de salud.

De esta forma, en Madrid hay una matrona de AP por cada 20.000 mujeres, cifra precarizada especialmente cuando la matrona es capaz de asumir y resolver casi el 90% de las necesidades en salud sexual y reproductiva.