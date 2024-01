SATSE acusa a Servicios Sociales de "cómplice" de no atender a las personas mayores

"Han optado por el camino más fácil en lugar de insistir, presionar o vigilar a las empresas"

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha acusado hoy a la Consejería de Políticas Sociales de ser "cómplice de no atender y cuidar a las personas mayores" tras la resolución con la que no se penalizará a las residencias que no cumplan con las ratios de personal.

En nota de prensa, ha visto "inaceptable" la medida, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) "amparándose, para ello, en la falta de personal".

La secretaria autonómica de SATSE La Rioja, Patricia Mogena, ha señalado ser "consciente de que en la actualidad hay un déficit de enfermeras".

Ha añadido que si se quiere "tener suficiente personal se deben ofrecer unas condiciones laborales y retributivas lo suficientemente atractivas para que quieran ir a trabajar a este sector".

"Han optado por el camino más fácil en lugar de insistir, presionar o vigilar a las empresas para que mejoren las condiciones laborales de las enfermeras" que son profesionales "necesarias e imprescindibles" en las residencias de mayores, ha aseverado SATSE.

El sindicato ha señalado que el hecho de que las residencias de mayores no cuenten con el personal sanitario suficiente repercute directamente en los profesionales de Atención Primaria que acuden casi a diario a estos centros, lo que conlleva "un sobreesfuerzo y carga asistencial".

El sindicato ha recordado que existen medidas, como las llevadas a cabo durante la pandemia, que demostraron ser eficaces para contar con suficiente personal de enfemería.

"Si no cuidamos a nuestros mayores, que es la población más vulnerable, damos a entender que nuestros valores como sociedad dejan mucho que desear", ha reflexionado Mogena.