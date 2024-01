Sare afirma que "no es contradictorio" reivindicar los derechos de presos de ETA y apoyar a sus víctimas

El portavoz de la red ciudadana Sare, Joseba Azkarraga, ha asegurado que "no es contradictorio" reivindicar los derechos de los presos de ETA y apoyar a sus víctimas.

En declaraciones con motivo de la manifestación que la red ciudadana desarrollará esta tarde en Bilbao por los derechos de los presos de la organización terrorista, Azkarraga ha apostado por poner fin a todas las "excepcionalidades" que, a su juicio, se continuarían aplicando a los reclusos de la banda.

Asimismo, ha incidido en que también es su objetivo "seguir reforzando la necesidad de apoyo, de respaldo, de solidaridad con las víctimas de las violencias".

"No es contradictorio esto. Se pueden reivindicar los derechos que asisten a los presos y, por supuesto, hay que reivindicar también el apoyo y la solidaridad que debemos a las víctimas, a las que no se les puede continuar manipulando políticamente como desgraciadamente se está haciendo. Mientras no se consiga solucionar ambos aspectos, el problema de los presos pero también el tratamiento respetuoso que hay que dar a las víctimas es muy difícil que podamos hablar de una convivencia real en este país", ha argumentado.

Por ello, Azkarraga ha considerado que "tanto unos como otros son claves en el proceso de construcción de la convivencia en Euskal Herria".