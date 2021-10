Saraqusta Film Festival revela los ganadores de la primera edición del festival de cine y series históricas

La presidenta del jurado del Saraqusta Film Festival, Claude Coret, ha revelado este sábado los ganadores de la primera edición del festival de cine y serie históricas de Zaragoza, en un acto celebrado en el museo Teatro Romano Caesaraugusta.

De este modo, el Dragón Saraqusta al Mejor Largometraje ha sido para 'Delicioso'; al Mejor Documental para 'The Spanish flu'; la Mejor Dirección ha recaído en 'Faraway Land'; el Mejor Guion para 'Delicioso'; Natalia Roig, de 'La Mancha Negra' ha sido condecorada con el Dragón Saraqusta a la Mejor Actriz; y Haydar Sisman, de 'Faraway Land, el de Mejor Actor. Por último, el Premio del Jurado Joven ha premiado 'The inglorious serfs'.

La organización del evento ha señalado en una nota de prensa que este sábado, tras una semana de historia, Saraqusta Film Festival pone el punto y final a su primera convocatoria con un plantel de ganadores de lo más repartido e internacional.

En rueda de prensa, el director del festival, José Ángel Delgado, ha destacado la variedad de temas y épocas de los contenidos proyectados en el festival y ha hecho un balance "muy positivo". La edición "se ha sacado adelante con gran esfuerzo e ilusión de todo el equipo, colaboradores y participantes a los que les estamos eternamente agradecidos por el apoyo", ha comentado.

Por su parte, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha reseñado la afluencia de público, con más de 1.000 espectadores contabilizados entre las distintas sesiones programadas durante la semana.

El maestro de ceremonias de la gala de clausura, Gerald Fillmore, ha concluido: "Es un orgullo y una emoción estar aquí, en mi ciudad, la satisfacción que supone ver el éxito que ha tenido el festival. Me siento reivindicado como aragonés e hijo de inglés". Una gala, que se celebra este sábado a las 20.30 horas en el Cine Cervantes y en la que ha prometido "amor y humor" por la historia y por el cine.

Los organizadores han mostrado su apuesta en dar continuidad a este festival y ya han puesto la mirada en una segunda edición.

MENCIÓN ESPECIAL

Uno de los homenajeados de la edición, el director y guionista Javier Olivares, también ha estado presente en la lectura, donde ha contado emocionado el lazo que le une con su compañero de homenaje, Rodolfo Sancho, para el que ha tenido unas bonitas palabras: "Siempre me ha gustado tener a Rodolfo cerca, mi relación con él es más familiar que profesional. No he conocido a nadie que sea tan animal de plató".

Además, ha querido insistir en "el hecho de que hubiera un festival de cine histórico, me parece una gran idea y una gran oportunidad para esta ciudad y espero que tenga continuidad. Es bueno para la ciudad y sus ciudadanos".

El festival, creado e impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuenta con: Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza como socios institucionales; Nsencia, RTVE, Aragón TV, Aragón Radio y Heraldo como medios patrocinadores, y como colaboradores a Ibercaja, Ambar, Lexus Zaragoza, Cosmos Fan, Tranvía Zaragoza y Bodegas Carlos Valero.