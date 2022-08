Sara Fernández sobre Somos Cs: No es una cuestión de nombres, es de proyecto

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, una de las firmantes del manifiesto impulsado por críticos de Ciudadanos, agrupados en el movimiento Somos Cs, que exigen la convocatoria de una asamblea extraordinaria para que los afiliados elijan una nueva dirección y una nueva estrategia política, ha afirmado que no es una cuestión de nombres, sino de proyecto.

No es una cuestión de nombres, no es una cuestión de personas concretas, es una cuestión de proyecto y de que el mecanismo que está previsto en nuestros estatutos, que es la asamblea general, en la que tenemos voz todos los afiliados, podamos hablar, se pueda llevar a cabo cuanto antes, porque por desgracia todos los días cuentan, ha señalado Fernández, preguntada por los medios en una rueda de prensa en Zaragoza.

La vicealcaldesa de la capital aragonesa ha relatado que hace meses la ejecutiva de Cs mantuvo un encuentro con alcaldes y concejales del partido, en el que manifestaron su opinión y sus ganas de refundar estas siglas.

No obstante, ha destacado que desde entonces no ha habido ningún cambio por parte de la ejecutiva y en lo que no coinciden es en los plazos, ya que, según ha explicado, la refundación en la que trabaja la ejecutiva está prevista para enero, mientras que la próxima cita electoral, los comicios municipales y autonómicos, es fundamental para Cs y llega en mayo, por lo que no da tiempo de estar preparados para entonces.

Es importante que trabajemos con unos plazos diferentes a los que plantea ahora mismo la ejecutiva, ha insistido la munícipe, ya que considera que el tiempo corre en contra de la formación naranja.

De hecho, ha abundado en esta idea al evaluar que los tiempos de la ejecutiva son incompatibles con los plazos de las siguientes elecciones, a las que, a su juicio, llegaría el partido muy tarde.

Acerca de la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que la agrupación crítica no quiere poner el foco en sus errores ni en una persona concreta.

Sin embargo, ha admitido que hay temas que no comparten, como algunos apoyos al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez y pactos que no se deberían haber llevado a cabo con quien gobierna con populistas y con independentistas.

Pero más allá de eso, insisto, lo que queremos es seguir salvando el proyecto de Cs, ha matizado Fernández, quien ha subrayado que en esa labor no sobra nadie y que todo el mundo hace falta.

Además de la vicealcaldesa de Zaragoza, los diputados de Ciudadanos en las Cortes Susana Gaspar y Carlos Ortas (también secretario de Acción Institucional en Aragón) son dos de los cargos públicos que han firmado el manifiesto que pide la dimisión "inmediata" del comité ejecutivo de la formación.

En la nota de prensa, Gaspar ha considerado "más necesario que nunca que el partido vuelva a la senda de la cordura y el sentido común" y que los apoyos de Cs al gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, junto a los pactos a los que se ha llegado con PSOE y la formación morada mediante mociones de censura estos dos últimos años, como los de Murcia ciudad, "son contrarios a los principios liberales" que debe representar Cs.

Quien no ha rubricado este documento ha sido la consejera de Economía del consistorio zaragozano, Carmen Herrarte, que, preguntada por la prensa, ha afirmado que está posicionada del lado de los ciudadanos de Zaragoza.

Creo que todo el mundo puede decir y hacer lo que considere oportuno y todos los demás tenemos la obligación de respetarlo, ha indicado sobre esta cuestión Herrarte, quien ha recordado que ya no forma parte de la estructura orgánica de la formación naranja.

La responsable de Economía en la capital aragonesa, además, ha recalcado que la corporación municipal PP-Cs de la ciudad es un equipo de gobierno perfectamente cohesionado que piensa en el interés de los ciudadanos por encima de los colores y, sobre las decisiones de Fernández, ha concluido que, por su parte, solo queda respetarlas. EFE

