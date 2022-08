Sara Fernández apremia a una refundación de Ciudadanos porque el tiempo "corre en contra"

La vicealcaldesa de Zaragoza y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Sara Fernández, ha apremiado a llevar a cabo una refundación del partido porque el tiempo "corre en contra" ante las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Sara Fernández, junto a otros afiliados y cargos de Ciudadanos, entre los que figuran responsables políticos de Aragón, han creado "Somos Cs" para que las bases decidan el futuro del partido en una Asamblea General Extraordinaria.

Ha comentado que la finalidad de este movimiento es "poner toda la carne en el asador y luchar por el proyecto liberal que creemos debe existir".

"Soy --ha explicado-- una de las afiliadas que piensa que el proyecto de Ciudadanos sigue siendo necesario e imprescindible y no estoy de acuerdo con que desaparezca. Mi compromiso con los zaragozanos, hasta mayo de 2303 sigue vigente y también con el partido".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha relatado que hace meses mantuvieron una reunión con la secretaria general y algunos alcaldes le manifestaron las "ganas de refundar el partido y que siga adelante", pero ha lamentado que desde entonces no ha habido cambios. "No coincidimos en los plazos porque desde la ejecutiva apuntan a enero y creemos que la cita de mayo de 2023 es fundamental y no da tiempo de estar preparados para entonces".

Por ello, han emprendido una recogida firmas para convocar una Asamblea General Extraordinaria en la que todos los afiliados tengan voz y puedan opinar. "Estamos convencidos de que Cs es más necesario que nunca".

"PLAZOS INCOMPARTIBLES"

Ante las críticas de este movimiento a la actual dirección de la formación naranja, con Inés Arrimadas al frente ha precisado que "no es cuestión de nombres, sino de proyecto y el mecanismo previsto para convocar la asamblea general extraordinaria está en los estatutos para que puedan hablar todos lo afiliados y hacerlo cuanto antes porque todo los días cuentan y cuanto más tarde se haga corre en contra del partido", ha abundado.

A su parecer, es "importante trabajar con plazos diferentes a los que plantea la ejecutiva, no sobra nadie y lo importante es volver a sumar". "No es cuestión de nombres, ni personas, sino de convocar la asamblea para debatir el futuro cuanto antes y ya se ha transmitido a la secretaria general", ha recalcado.

En este contexto, ha dejado claro: "no queremos poner el foco en los errores de Inés Arrimadas, sino en que sigue siendo necesario este partido, aunque hay temas y apoyos que no compartimos como ciertos apoyos con el actual gobierno de Sánchez y pactos que creemos que quien gobierna con populistas e independentistas no se deberían llevar a cabo, pero queremos salvar el proyecto de Cs y todo el mundo hace falta y se siguen cauces del partido".

Sara Fernández ha incidido en que el plazo de la ejecutiva es "incompatible" con las próximas elecciones porque "se llegaría muy tarde".

Para convocar la asamblea general extraordinaria hace falta un tercio de los afiliados, una cifra que "se desconoce", pero ha estimado que pueden ser unos 6.0000 por lo que se precisarían 2.000 militantes. "Es viable y el partido tiene mecanismos para organizarlo pronto", ha zanjado.