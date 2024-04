Sanz valora las últimas lluvias pero pide "prudencia" e insiste en seguir con un consumo responsable del agua

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado las últimas lluvias caídas en la provincia tras el paso de la borrasca 'Nelson' durante la Semana Santa, aunque ha pedido "prudencia" y "no echar campañas al vuelo", al tiempo que ha insistido en seguir haciendo llamamientos a un consumo responsable del agua.

Así lo ha manifestado Sanz a los medios, donde además ha informado que los embalses están en un 66%, lo que supone 425 hectómetros cúbicos de agua. Asimismo, ha señalado que "desde el Domingo de Ramos ha caído una media de 153 litros por metro cuadrado, y en Sevilla han sido 117 litros por metro cuadrado".

Además, los dos principales pantanos de la provincia, ha continuado, por un lado, el Gergal, "está lleno y en este momento está aliviando agua", y por otro, el de Meloranes, "pantano fundamental para el consumo en la ciudad de Sevilla, "está al 82 por ciento", ha matizado.

Al hilo de ello, el alcalde ha anunciado que "las medidas que se habían anunciado de bajar la presión en horario nocturno, seguramente antes de verano, pues no van a llegar", ya que según ha asegurado "de momento no son necesarias".

No obstante, Sanz ha insistido en que, aunque la situación ha cambiado para mejor de forma "muy considerable, hay que seguir haciendo llamamientos a un consumo responsable del agua", y en esta línea ha aclarado que "en este momento no estamos en estado de emergencia, no estamos en alerta, una situación en la que sí estábamos antes de la Semana Santa".

Por último, ha recordado que "Emasesa ha conseguido en los últimos meses concienciar a los sevillanos de que había que ahorrar agua", y al mismo tiempo ha afirmado que la empresa pública de agua de Sevilla le ha informado que "con estos datos, tendríamos para un año".