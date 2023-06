Sanz sobre el portal de Interior del 28M: "No ser riguroso en materia electoral es un déficit democrático peligroso"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha advertido este jueves en relación con el portal del Ministerio de Interior de resultados del 28M que "no ser riguroso en materia electoral es un déficit democrático peligroso" y ha dicho que al Gobierno andaluz le preocupa "profundamente" que "se intente confundir a la ciudadanía intercambiando el resultado real de las elecciones".

En este sentido se ha pronunciado Sanz cuando los periodistas le han preguntado durante su visita institucional al Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) sobre una supuesta "polémica" relacionada con la web y los datos contenidos.

"Verdaderamente nos preocupa, nos preocupa profundamente que desde el Ministerio del Interior, que es el máximo responsable electoral en España de cualquier proceso electoral, se intente confundir a la ciudadanía intercambiando el resultado real de las elecciones y dejando entrever un mensaje que es falso", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que "en Andalucía, el PSOE ha perdido las elecciones". "Lo que no puede decir el portal es lo contrario, y, por tanto, generar dudas, generar sospechas. No ser transparente y no ser riguroso en materia electoral es un déficit democrático peligroso", ha aseverado.

Ha pedido al Ministerio de Interior "que restablezca la normalidad desde el punto de vista de la información y la transparencia que debe de presidir el rigor, que debe de presidir la página web de los resultados electorales".

Sanz ha realizado una reflexión en voz alta: "Uno no puede hacer política de todo, política partidista de todo. Y lo que el PSOE no puede hacer, el Gobierno de Sánchez no puede hacer y el Ministerio de Interior no puede hacer es política partidista para falsear la realidad con los datos electorales y la página electoral del Ministerio del Interior".

"El Ministerio del Interior es un ministerio que siempre tiene que ser ejemplar para garantizar seguridad y confianza. Y esta actitud genera desconfianza. Y por lo tanto le pido que restablezca el rigor, la normalidad democrática y lógicamente la verdad de unos resultados electorales que es todo lo contrario a lo que ha aparecido o aparecía en la página del Ministerio del Interior", ha concluido.