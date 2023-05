Sanz sobre el desembalse para el Vado del Quema: "Los técnicos tienen que valorarlo y tomar la decisión"

El consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que la posibilidad del desembalse para el paso de los romeros por el Vado del Quema es una cuestión "técnica" y son los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "los que tiene que valorar esa posibilidad y tomar la decisión".

Así se ha manifestado el consejero, a preguntas de los periodistas antes de presidir la reunión del Comité Asesor del Plan Romero 2023 en Huelva, ante el planteamiento de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apruebe un posible desembalse de agua para el paso de los rocieros por el Vado del Quema, que se encuentra seco en estos momentos.

"Yo lo valoro como una cuestión técnica. Todos los años se hace esa petición con carácter general y prácticamente es automático. De hecho, no es una intervención política, es una intervención automática que se presenta con un escrito. Si se da la circunstancia bien y si no se da la circunstancia, pues también. Es decir, los técnicos tienen que valorar qué circunstancias ocurren y tomar la decisión".

Al respecto, ha subrayado que se trata de una valoración que le corresponde a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y que "la decisión que se tome será con criterios técnicos" y, por tanto, "todos respetaremos esa decisión".

"Tenemos que dejar que sean los técnicos, esto no tiene una cuestión política por delante, sino que es exclusivamente técnica. Si se produce es porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir considera que se puede, pero si no es así todos entenderemos que no se puede", ha enfatizado.

Asimismo, Sanz ha explicado que es una petición que se hace "desde hace muchísimos años" y que "a veces se toma en valor y otras veces no", toda vez que ha detallado que "aún no hay comunicación" por parte de la Confederación", pero ha confiado en que tendrá en cuenta "todos los criterios de valoración técnica suficientes como para tomar la decisión".