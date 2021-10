Sanz, seguro que Espadas no da el paso aún de dejar la alcaldía por el "follón interno que tienen"

El exalcalde de Tomares y futuro candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha considerado este martes que Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, no da el paso de dejar de ser alcalde de la capital para centrarse en sus nuevas responsabilidades regionales por el "follón interno" que tienen en el Grupo municipal socialista y que "no son capaces de resolver".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Sanz, que ayer renunció como alcalde de Tomares, ha manifestado que ha tomado esa decisión en el "momento oportuno" y que ahora tiene como objetivo "patear" calle a calle de la ciudad, donde el "gran problema" que existe es que "no tenemos alcalde".

Para Sanz es difícil compatibilizar una tarea como la de secretario general del PSOE-A y candidato a la Junta con la de alcalde de la ciudad, que durante el mandato de Juan Espadas ha perdido "el pulso". Ha insistido en que el programa que tiene que tener un candidato a la Junta es "totalmente incompatible con ser alcalde de la capital andaluza, y los sevillanos se merecen un alcalde a tiempo completo".

Se ha mostrado convencido de que Espadas no da el paso de dejar la alcaldía por el "follón interno que tienen y que no son capaces de resolver". "La situación no la tienen clara", ha apuntado.

José Luis Sanz ha mostrado su preocupación por que Sevilla haya perdido "pulso" frente a otras capitales de provincia y ha indicado que entre los desafíos de la ciudad se encuentran rematar esos grandes proyectos de los que llevamos diez años hablando y nunca terminan y que dejamos de contar con los cinco barrios "más pobres de España". Además, ha señalado que hay que parar la "degradación progresiva" que vienen sufriendo espacios públicos de la ciudad, donde cada vez hay más suciedad.