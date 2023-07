Sanz, al PSOE sobre Fondos UE para Logroño: "Los que han mentido son ellos, no nos han rebatido ni una cifra ni un dato"

La portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha asegurado, en respuesta a las declaraciones esta misma mañana del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio acerca de la gestión de los Fondos Europeos en la ciudad, que "los que han mentido son ellos, no nos han rebatido ni una cifra ni un dato".

A preguntas de los medios de comunicación, tras la habitual rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, Sanz ha mostrado su "perplejidad" ante las declaraciones de los concejales del PSOE Esmeralda Campos e Iván Reinares.

Esta mañana, en una comparencia pública, Campos y Reinares han acusado al Ejecutivo local del PP de "mentir" en sus últimas declaraciones sobre los Fondos UE para la ciudad, así como de "irresponsabilidad" por "perderlos". Por eso, han pedido al alcalde Conrado Escobar que "deje las excusas y se ponga a trabajar por la ciudad".

"He leído esas declaraciones y es que la palabra que me sale es perplejidad. No entiendo cómo un equipo de Gobierno que acaba de dejar la gestión del Ayuntamiento porque así lo han decidido una mayoría aplastante de logroñeses y logroñesas, diga ahora que este equipo de Gobierno es mentiroso", ha señalado Celia Sanz al respecto.

Así, ha argumentado la portavoz del Ejecutivo loca que "el equipo de trabajo al que ellos aluden se creó porque lo pidió la parte técnica del Ayuntamiento", y sobre la crítica de que no se les ha pedido información por el nuevo Gobierno, Sanz ha dicho que ellos deberían haber trasladado esa información en primer lugar a los técnicos de la casa".

En este sentido, ha acusado por su parte a los socialistas de que "está constatado por los informes técnicos, que lo hicieron todo a espaldas de la casa", con Resoluciones de Alcaldía firmadas por el anterior primer edil, Pablo Hermoso de Mendoza, "respaldado por un coordinador que no era funcionario de la casa, y además eso luego no se aprobaba la Junta de Gobierno Local".

"Cuando los funcionarios se dan cuenta de que hay cantidad de proyectos que desconocen -ha proseguido relatando Sanz- es cuando emiten un informe en diciembre del 2022 exigiendo la creación de un grupo de trabajo. De modo que cuando Esmeralda Campos dice que existía este grupo es cierto, pero existía porque se lo habían exigido los técnicos municipales.

Por eso, ha reseñado que "el hecho de que nosotros no hayamos pedido información no es cierto, el traspaso de poderes se ha hecho de una manera consensuada, pero el problema ha sido que a medida que hemos ido abriendo cajones nos han explotado muchas bombas".

"Que nos llamen a nosotros mentirosos cuando desde el minuto uno que hemos tenido información de esto, con total transparencia lo que hemos hecho es informar a los medios de comunicación y lo seguiremos haciendo. Me quedo perpleja y no sé como no se les cae la cara de vergüenza, de verdad", ha incidido.

Además, en palabras de Celia Sanz, "en esas declaraciones no han desmentido ni una sola de las afirmaciones que nosotros hicimos ayer, ni una sola, ni en cuanto a datos, ni en cuanto a cifras, ni en cuanto a fechas, lo único que han hecho es decir que había un equipo de trabajo y que estamos mintiendo".

"Los que han estado mintiendo han sido ellos durante toda una Legislatura, y los que han actuado como si fueran una empresa privada en lugar de una administración pública, ha sido el anterior equipo de gobierno de Pablo Ernesto de Mendoza", ha argumentado la portavoz, quien ha finalizado subrayando que "vamos a revisar uno por uno los proyectos y la solución será específica para cada uno de ellos y nunca sin primero escuchar las demandas y las necesidades de los ciudadanos y en segundo lugar evitando que se pierda dinero público".