Sanz se pregunta si el PSOE-A prefiere que "Andalucía se muera de sed" al oponerse a la ayuda de la UE que pide Moreno

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha preguntado este jueves "qué pretende el PSOE", si "que le vaya mal a Andalucía" o "que Andalucía se muera de sed", y "que nuestra industria no tenga futuro y se paralice, que el turismo sea un desastre, y que la agricultura no pueda cultivar".

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, donde ha presidido la reunión de coordinación de los delegados del Gobierno andaluz en las ocho provincias andaluzas, Sanz ha señalado que, "si eso es lo que busca el PSOE", si "prefiere que Andalucía se muera de sed", en ese caso no hay "mayor irresponsabilidad", causándole "perplejidad" la "reacción de la oposición, que se opone a la solicitud de ayuda a Europa que ha hecho el presidente" de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "por la situación de catástrofe natural que vivimos hoy" a causa de la sequía, a través del "fondo de solidaridad de la Unión Europea (UE)".

Ante ello, Sanz ha concluido que "tenemos una oposición frívola e irresponsable, que prefiere que Andalucía le vaya mal, que prefiere que Andalucía se muera de sed con tal de no ayudar al Gobierno de Andalucía", considerando que "una oposición que no sabe estar a la altura de las políticas de Estado es una oposición que no merece, desde luego, la confianza de los andaluces, porque en las políticas de Estado hay que estar".

Sobre todo, según ha resaltado, por que, "si ahora hay una política prioritaria y de Estado, esa es el agua y, lamentablemente, el PSOE en Andalucía vuelve a no estar a la altura de las circunstancias, muy al contrario, vuelve a poner zancadillas al futuro de Andalucía".

A este respecto, Sanz ha recordado que "el presidente de la Junta de Andalucía, ante una catástrofe natural como la que tenemos, va a Europa a reclamar ese fondo de solidaridad, para que nos ayuden a afrontar nuevos fondos europeos, pero también a redistribuir fondos europeos y que nos permitan invertirlos en agua", aún no estando previstos para ello, y "la reacción del PSOE, del señor Espadas y del delegado del Gobierno de España en Andalucía: decir que están en contra".

Sobre ello, Sanz ha dicho que "uno espera que la oposición arrime el hombro" en cuestiones como ésta, pero "aquí lo que pone son zancadillas, piedras y obstáculos, y dice que está en contra de que pidamos ayuda a Europa", de modo que solo se puede "calificar de oposición frívola e irresponsable a la que dice que está en contra de que Europa nos ayude".

Además, según ha destacado, eso "lo dice el representante de un Gobierno que, precisamente, frente a cuatro decretos de sequía que ha sacado el gobierno de la Junta, solo ha aprobado uno. Nosotros 500 millones, ellos en el decreto de sequía nueve millones", y a ello se une el que "ha bajado el presupuesto de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir" un 13%.

En contraposición, además de los citados cuatro decretos contra la sequía, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha recordado que el Ejecutivo andaluz puso el marcha el Plan SOS contra la sequía, dotado de 4.000 millones de euros, de los que al acabar este año ya se habrán invertido "casi 2.000 millones". Es decir, en contraste con el Gobierno central y la postura del PSOE-A, el Gobierno andaluz "hace mucho y casi todo" en la lucha contra la sequía, según ha concluido Sanz.