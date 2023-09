Sanz pide "dejar la demagogia" con Doñana con la compra de hectáreas y que el Gobierno "cumpla" con Huelva

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que espera que la adquisición por parte de la Junta de Andalucía con la compra de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma' para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana un 14% sirva para "serenar los debates" y para que "se abandone la demagogia que en todos estos últimos meses atrás ha habido por parte del gobierno de Sánchez", toda vez que ha exigido al Gobierno central que "cumpla con la deuda hídrica con Huelva".

Así lo ha manifestado este viernes el consejero en una rueda de prensa posterior a su visita a la Diputación de Huelva, en la que ha subrayado que con la compra de esta finca "se ha dado un paso de gigante desde el punto de vista y principal objetivo de blindar y proteger Doñana como un gran joya medioambiental mundial" y que "es muy importante para la provincia de Huelva también".

"Al Gobierno de Sánchez le ha interesado más la bronca que Doñana y ha buscado algo que ahora ya no puede mantener, y es acusar al Gobierno de Juanma Moreno de no proteger y ayudar a Doñana. Todo lo contrario, esta compra de 7.500 hectáreas, de las que la mitad están inundadas, significa un nuevo pulmón y oxígeno para Doñana", ha enfatizado.

Asimismo, ha lamentado que "quedan incumplimientos de Sánchez por hacer desde el punto de vista de la solución a los problemas hídricos", pero la Juta tiene "una gran esperanza" con la ampliación de un 14% que representa esta compra, porque además, la zona "tenía el peligro de que desecaran al menos 3.500 hectáreas, que son las inundadas por inactividad de esa piscifactoría, que en su momento generaba recursos hídricos pero que estaba a punto de paralizarse".

Por ello, ha afirmado que esta iniciativa, "desde el punto de vista de la biodiversidad y la protección y blindaje de Doñana", es "un paso de gigante para brindar Doñana garantizar su futuro" y ha reiterado que espera que esta adquisición "no consiga la demagogia por parte del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez.

Asimismo, ha recordado que fue delegado del Gobierno en Andalucía cuando se compró el cortijo Los Mimbrales de Doñana, "participando de ese proceso" y que "entonces ya existía la amenaza de la lista negra de la Unesco, y ahí no existían ni leyes ni tramitación ni nada de nada".

"Está claro que con Doñana hay que hacer y cumplir y es lo que no ha hecho el Partido Socialista ni el Gobierno de Sánchez. Si ahora, después de esta iniciativa, encima nos trasladan que nos van a estar garantizados los dos túneles de San Silvestre, cuando llevamos años esperando que se tome la iniciativa, pues no es lo que esperamos".

En este sentido, ha apuntado que fue una "sorpresa" ayer la "confirmación verbal" de que el túnel actual "se cerraría", toda vez que ha reclamado al Gobierno central "el cumplimiento de la deuda hidráulica que tiene con Huelva".

"No podemos olvidar desde el 2018 y la ley, la más de una decena de infraestructuras pendientes, entre ellas la de la Presa de Alcolea, a la que no vamos a renunciar en ningún caso y vamos a luchar para que sea una realidad y como otras infraestructuras, porque hemos tenido que tirar a pulmón hasta ahora haciendo las obras hídricas de la provincia de Huelva, incluidas las de emergencia, para resolver la situación", ha aseverado Sanz.

En este sentido, ha subrayado la "necesidad" de que el Gobierno de España "asuma sus competencias" y, "especialmente, que acelere los procesos y que cumpla con Huelva desde el punto de vista de lucha contra la sequía", al tiempo que ha criticado que desde 2018 "han pasado cinco años en los que ha sido cero las prestaciones que en materia de obras hidráulicas ha hecho el gobierno de Sánchez", toda vez que ha afirmado que la provincia onubense "tiene un gran defensor en la persona de Juanma Moreno".

SEGUNDO TÚNEL EN SAN SILVESTRE

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado que los agricultores de Huelva "siempre han estado muy preocupados porque si el actual túnel de San Silvestre colapsaba, la agricultura, el consumo humano y el turismo se quedaba sin agua" por lo que había "una necesidad" de un segundo túnel "que aumentara la capacidad, pero también que fuera una alternativa en el caso de que esté colapsada".

Por ello, ha mostrado su sorpresa por el anuncio del cierre del segundo túnel, toda vez que ha pedido que "se estudie y se dé una vuelta" a ello al considerar "necesario" tener "un doble túnel" porque "si bien una infraestructura nueva no debe tener problemas, puede pasar cualquier cosa". "A lo mejor no hay que dejar que aquello no lleve agua, sino que podamos hacer que lleve algo de agua para que no se deteriore en el futuro, pero sí tener una opción en caso de emergencia o una urgencia", ha subrayado.