Sanz: "Nos hemos quedado algo cortos con la bajada de impuestos por la situación heredada"

El alcalde de Sevilla confía en que PSOE y Podemos-IU "reclamen" a un posible Gobierno de izquierdas los "déficit" de Sevilla y asegura que un hipotético Ejecutivo con el apoyo de independentistas no tiene por qué condicionar acuerdos en el Ayuntamiento

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, asegura que "nos hemos quedado algo cortos con la bajada de impuestos" recogida en la propuesta de ordenanzas fiscales presentada para 2024, de en torno a un 1%, "porque hemos hecho una bajada en función de los presupuestos que nos hemos encontrado y de la situación que hemos heredado". "Lo que esperamos --apunta el regidor hispalense-- es que a lo largo de este mandato, de los próximos cuatro años, podamos seguir bajando los impuestos. Ése es nuestro objetivo".

En una entrevista con Europa Press, el primer edil de la capital insiste en que las próximas cuentas municipales "pretenden poner las bases para que esta ciudad vuelva a funcionar. Los síntomas más evidentes del abandono son la falta de limpieza, la inseguridad creciente, los problemas de movilidad y la falta de atención en barrios de atención preferente. Eso es lo que van a recoger los presupuestos". En esta línea, Sanz adelanta que los presupuestos recogerán "una parte importante para Lipasam, para seguir sacando plazas de Policía Local todos los años, en función de la disponibilidad económica, pero todos los años; para incrementar el personal en las unidades de atención a barrios preferentes y para problemas de movilidad".

Sanz insiste en que será un presupuesto "lejos de florituras" ideológicas porque, defiende, "todos podemos estar de acuerdo en que la falta de limpieza es un problema en la ciudad, y ahí habrá una partida presupuestaria donde se reflejará cómo vamos a arreglar eso; todo estamos de acuerdo en que a esta ciudad le faltan policías locales y en que tenemos un problema de inseguridad porque no se han incrementado las zonas de videovigilancia, y todo eso va a aparecer en los presupuestos", detalla, aclarando a continuación que "aspiro a poder incorporar iniciativas de cualquier otra fuerza política".

Preguntado sobre si dicha negociación tiene algún límite, como la petición expresa de Vox de entrar en el gobierno municipal, Sanz sostiene que "no creo que la ronda de contactos que abriremos con todos los portavoces para que cada uno pueda hacer sus propuestas, sea el momento de plantear entrar en el gobierno". "Insisto: la ronda va a ser para intentar consensuar un presupuesto con el mayor respaldo posible", remacha. De hecho, el alcalde defiende que en las pasadas elecciones municipales "conseguí lo que pretendía: una mayoría suficiente que me permitiera gobernar en solitario". No obstante, reconoce que "tengo que hacer muchos esfuerzos a lo largo del mandato para llegar a acuerdos, pero en eso estoy".

FOSA MONUMENTO: "ESTAMOS VIENDO CÓMO LO ENJARETAMOS PARA EL PRÓXIMO PRESUPUESTO"

El alcalde remarca que sus primeros presupuestos estarán desprovistos de "mucha carga ideológica", pero también deja claro que hay una partida en 2023 para los trabajos en la Fosa Monumento "que no va a dar tiempo ya a licitar porque estamos a final de año, pero que estamos viendo cómo lo enjaretamos para el año que viene, para el próximo presupuesto". Asimismo, entiende que su propuesta presupuestaria "se puede votar por cualquier fuerza política", por lo que "aspiro a poder incorporar iniciativas de cualquier otra fuerza. Quiero aprobar un presupuesto que conlleve el mayor consenso posible".

En ese ánimo, José Luis Sanz asegura que un hipotético Gobierno central de PSOE y Sumar, previo apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una amnistía por las consecuencias legales del referéndum del 1 de octubre, no tiene por qué condicionar la búsqueda de acuerdos con el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. "Entiendo que son realidades diferentes: una cosa es el Gobierno que pueda formar el PSOE a nivel nacional y otra cosa es la estrategia de oposición que tenga aquí".

En este sentido, el regidor hispalense afirma que "a cualquier Gobierno que se forme, le exigiré como alcalde que acabe con el déficit de infraestructuras" que acumula la capital andaluza, a su juicio, desde la Exposición Universal de 1992. "Entiendo que la oposición aquí, el PSOE y Podemos, estará de acuerdo también con el alcalde y le respaldará cuando reclame todo eso al Gobierno de la Nación que se conforme". "No entiendo por qué se nos niega el túnel de la SE-40 cuando acabamos de enterarnos de que van otros 540 millones para los Cercanías de Barcelona", ejemplifica el alcalde.