Sanz lamenta el "esperpento y ridículo" de Espadas con su renuncia: "No se puede hacer peor las cosas"

Tras anunciar Juan Espadas que adelanta del 7 de enero de 2022 al próximo lunes 20 de diciembre la formalización de su renuncia a la Alcaldía para centrarse en su carrera autonómica, dada su toma de posesión como senador por Andalucía el día 21 de diciembre y la incompatibilidad de ambos cargos que recoge la Ley 19/2007 de designación de senadores en representación de la comunidad autónoma andaluza; el candidato del PP a la Alcaldía hispalense, José Luis Sanz, ha criticado el "esperpento" a su entender protagonizado por el dirigente socialista.

José Luis Sanz ha pedido así a Espadas "que deje de hacer el ridículo como representante de los sevillanos, ya que está dejando a Sevilla por los suelos".

En este sentido, Sanz ha pedido al primer edil que "el lunes abandone de una vez la Alcaldía y que no nos encontremos con otra sorpresa". "Toda esta improvisación, falta de rigor y errores está perjudicando gravemente a Sevilla, que se encuentra paralizada y abandonada sin gestión municipal", ha avisado.

Así, José Luis Sanz ha señalado que "la primera vez que un alcalde abandona la ciudad (de Sevilla) va a ser recordada por el esperpento del proceso de su marcha", recomendando a Espadas que "se rodee de mejores asesores porque no se pueden hacer peor las cosas", en referencia a la incompatibilidad de senador autonómico y el cargo de alcalde.

Según el candidato del PP, alcalde de Tomares hasta renunciar en octubre al cargo para aspirar a la Alcaldía hispalense, "Sevilla no merece este epílogo de improvisación y nefasta gestión de Espadas, y es otro ejemplo de que para él la ciudad no significa nada y no le preocupan en absoluto los problemas de los barrios".

Por último, Sanz ha destacado que "Espadas no sabe gestionar ni su propia salida, lo que explica por qué Sevilla en los últimos años se ha ido quedando atrás con respecto a otras ciudades, el estancamiento de la ciudad y los fallos en los servicios básicos"; y ha añadido que "a esto se le une la suciedad, los problemas de movilidad, la inseguridad, el mal estado de las zonas verdes y el abandono generalizado que padecemos".