Sanz: "Hoy no hay ranking económico donde Andalucía no sea la primera, la segunda o la tercera"

Señala que la Junta va a presentar el mayor paquete de simplificación administrativa para ponerla al servicio de la inversión

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha asegurado que Andalucía va a ser el mejor lugar para invertir y lo ha contextualizado en el anuncio del Gobierno andaluz "del mayor paquete de simplificación administrativa que jamás haya conocido una administración para ponerlo al servicio de la inversión". "Hoy no hay ranking económico donde Andalucía no sea o la primera o la segunda o la tercera, pero de ahí no estamos dispuestos a bajarnos", ha dicho.

En este sentido se ha pronunciado Sanz este jueves en Antequera (Málaga), donde ha participado en la entrega de los XXI Premios Andalucía Económica, y en los que la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de su Consejería, ha recibido el premio a iniciativa pública.

"Andalucía hace unos años era un infierno fiscal porque éramos la comunidad autónoma donde más impuestos se pagaban. Hoy somos la segunda comunidad autónoma donde se pagan menos impuestos y ya les anuncio que próximamente el presidente de la Junta de Andalucía va a presentar el mayor paquete de simplificación administrativa que jamás haya conocido una administración para ponerla al servicio de la inversión y para que Andalucía no sólo sea el lugar mejor para vivir, que eso no lo duda nadie, sino también se convierta y va a ser el mejor sitio para invertir", ha afirmado.

Ante las 13 entidades y personalidades premiadas, Sanz ha destacado que Andalucía sea líder en creación de empleo, en reducción de paro, en creación de empresas y en exportación, recordando también que "hoy somos la comunidad autónoma que tiene mayor número de autónomos, algo impensable porque siempre otras comunidades autónomas nos ganaban". Así, ha dicho que "no estábamos acostumbrados" a ocupar puestos destacados en los rankings económicos.

A los premiados se ha dirigido señalando: "Cuando se trabaja con pasión y cuando se trabaja de la mano de los que sabéis arriesgar, sois valientes pero tenéis un compromiso con esta tierra, esta tierra se hace imparable. Esta tierra se hace una tierra de progreso que avanza para el conjunto de la sociedad".

Por eso, ha considerado que este reconocimiento que hace Andalucía Económica "viene a reconocer toda esa gente que merece la pena pero que cree también que merece la pena esta tierra y esa simbiosis es lo que nos va a llegar muy lejos".

Respecto a la Agencia Digital Andaluza, ha reconocido el trabajo de los 1.500 profesionales que conforman la misma: "Durante 15 años se venía hablando de la necesidad de unificar toda la política digital de la Administración de la Junta de Andalucía, hoy la tenemos unificada en torno a la Agencia Digital de Andalucía, que tengo el honor de presidir, y que al final, desde el año 2021, tenemos un proceso de transformación digital imparable".

Al respecto ha añadido que Andalucía es "locomotora en España y en Europa de la transformación digital", y que se han marcado "un camino imparable en el que queremos que Andalucía y nuestra administración sea 100% digital en 2030".

Ha detallado que en este primer año de legislatura se ha trasladado una inversión de 200 millones de euros y ha destacado que de aquí a 2027 se van a invertir otros 800 millones de euros en esa revolución digital, "porque al final el uso y aplicación de las nuevas tecnologías también es una manera de contribuir a mejorar la vida de las personas".

Todo ello lo ha enmarcado "en un salto adelante que vamos a dar con la aprobación próxima a partir del año 2024 de la primera ley digital en una comunidad autónoma, la Ley Andalucía Digital, en la que estamos trabajando precisamente con las empresas como protagonistas".

En su intervención, el consejero de la Presidencia también ha tenido palabras específicas de enhorabuena para los 13 premiados por la revista Andalucía Económica, que han sido Grupo Más; Confederación de Empresarios de Jaén; Gonzalo Armenteros; Pegasus Aerogroup; Sofitec; Virginia González; José Cano; Fresón de Palos; T-Systems; Lonja de la Innovación; Valle Andaluz del Hidrógeno; Agencia Digital de Andalucía; y Scalpers.