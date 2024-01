Sanz fija en la primera quincena de febrero el pleno de presupuestos para que "cada grupo tome su postura"

En un marco de ausencia de acuerdos políticos en torno al proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento hispalense, que asciende a 1.297,4 millones de gastos en su cifra consolidada, es decir la Corporación local con sus entes satélite; el alcalde, el popular José Luis Sanz, ha informado este viernes de que prevé convocar un pleno extraordinario para la primera quincena de febrero, al objeto de elevar a debate y votación las nuevas cuentas y que "cada grupo tome la postura" que considere oportuna.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sanz ha explicado que tras su reciente reunión con la edil de Podemos, Susana Hornillo, que ha formulado enmiendas parciales al nuevo proyecto presupuestario, de las cuales se ha desligado el concejal de IU que forma grupo con esta capitular; el Gobierno local del PP está "esperando una respuesta de los grupos que no han presentado ninguna enmienda", que son el PSOE y Vox, que de su lado han justificado su ausencia de enmiendas al tratarse de unas cuentas "ficticias" que "no cuadran" según los socialistas y al no haber "claridad" respecto a los ingresos y gastos, según Vox.

Sanz ha dicho que desea conocer "la postura" de tales fuerzas políticas, insistiendo en que está "en conversaciones" con el PSOE, que de su lado niega tal extremo; precisando que todavía no ha "cerrado" un encuentro que prevé con el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

De cualquier modo, el alcalde ha asegurado que tras el pleno ordinario de este mes, su idea es convocar para la primera quincena de febrero un pleno extraordinario para elevar a debate y votación el presupuesto y que "cada grupo tome la postura que tenga que tomar".