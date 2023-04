Sanz culpa a Muñoz de que el centro derive en un "parque temático" y aboga por bajar el IBI a residentes

Promete la construcción de 8.000 viviendas en ocho años "mediante la colaboración público-privada"

Tras apostar el alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía, Antonio Muñoz, por no dar "ni una licencia más" para pisos turísticos en zonas tensionadas por el turismo; el candidato del PP, José Luis Sanz, le ha culpado de que el centro se esté "convirtiendo en un parque temático sin sevillanos". Ha apostado, así, por "bajar el IBI a los residentes, más transporte público, aparcamientos y equipamientos y apoyo al comercio tradicional", a la búsqueda de un "equilibrio entre el sevillano y el turismo de calidad".

Ante las últimas palabras del regidor socialista, que dice estar esperando "un decreto de la Junta como herramienta" con la que poner coto a las licencias para viviendas con fines turísticos, después de que el Gobierno andaluz del PP recurriese por vía judicial la regulación municipal de nuevas condiciones para las viviendas turísticas, Sanz ha replicado que "el que ha destruido el centro de la ciudad no puede buscar culpables fuera", en alusión a Muñoz.

"El casco histórico no lo arregla una ley, lo arregla un alcalde que esté del lado de los vecinos, haciendo atractivo el centro para vivir y no para mercadear con él", dicho apostando por "bajar el IBI a los residentes, más transporte público, aparcamientos y equipamientos y apoyo al comercio tradicional", a la búsqueda de un "equilibrio entre el sevillano y el turismo de calidad".

LIMITAR LOS PISOS TURÍSTICOS

Para ello, aboga por "la descentralización del turismo y la limitación de los pisos turísticos". "Hay que regularizar estos alojamientos para evitar la desertización de la ciudad", ha dicho apostando además por "una mesa de trabajo para la convivencia turística en la que, además de la Policía Local, estén todos los colectivos implicados" al objeto de "devolver a los sevillanos el centro dotándolo de más transporte público y aparcamientos".

Además, tras defender Muñoz que tiene "cerca de medio millar de viviendas públicas en marcha", o sea en promoción o construcción, le ha reprochado de nuevo que "en ocho años no haya entregado ni una VPO". "Muñoz no tiene pudor a la hora de prometer 12.000 viviendas en alquiler cuando Sevilla está a la cola de las políticas públicas de vivienda, cuando no mantiene los pisos de Emvisesa, algunos con los ascensores averiados desde hace años, y cuando apoya leyes que dejan ahora en manos de los independentistas la política de vivienda", en alusión a la nueva ley estatal de viviendas, apoyada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe; y rechazada por PP, Vox, Cs, la CUP, el PNV, Foro Asturias, Junts, PDeCAT y Coalición Canaria.

Además, Sanz ha defendido que "nunca Emvisesa ha tenido tanto respaldo económico por parte de la Junta como ahora, pues desde 2020 tiene para gastar hasta 40 millones de euros", tras lo cual ha alertado de que "Sevilla esté a la cola de las políticas públicas de vivienda".

EL "FRACASO" DE MUÑOZ CON LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

Defendiendo las actuaciones de vivienda de la Junta, gobernada por el PP, como mejoras en el edificio de 24 viviendas de la calle Doctora Vieira Fuentes, el candidato del PP a la Alcaldía hispalense ha opinado que "la Junta apuesta e invierte en Sevilla, mientras la gestión en vivienda del alcalde es un auténtico fracaso".

Al punto, ha prometido que si gobierna, va a "cambiar el modelo de gestión de Emvisesa para que sea una empresa eficiente, eficaz y atajar el problema de vivienda que hay en Sevilla", con "un modelo de empresa basado en la colaboración público-privada y no en el funcionamiento de Emvisesa como una promotora inmobiliaria más".

"Incrementaré el parque residencial en alquiler para satisfacer la necesidad de una vivienda asequible, mediante la colaboración público privada", ha dicho exponiendo que su programa electoral contempla la construcción de 8.000 viviendas en ocho años, mediante la colaboración público-privada, "poniendo en carga 25 solares del Ayuntamiento, distribuidos por todos los distritos, para viviendas accesibles en venta, alquiler y para jóvenes".