Sanz critica que haya aún cera "en el 95% de las calles" y anuncia que en 2024 "se retirará en diez días"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este martes que "en el 95% de las calles, la cera está sin retirar por la incompetencia de un alcalde que ni planifica ni invierte ni cumple" y anuncia que en 2024 "se quitará en 10 días" si accede al Gobierno local tras las elecciones del 28M.

En una nota de prensa, Sanz ha explicado, tras realizar un recorrido por la mayoría de las calles por las que han discurrido las cofradías, "hasta un total de 40 vías, y en todas hay cera"; entre ellas, Asunción, Puerta de Jerez, Plaza de la Contratación, Postigo, Dos de Mayo, Adriano, Castelar, Gamazo, Reyes Católicos, Magdalena, Tetuán, Sierpes, Cerrajería, Cuna, y Cuesta del Rosario.

"De todas esas calles, en la mañana de este martes sólo se estaba trabajando en una: en la calle Sierpes. Todas suponen un auténtico peligro por riesgo de caída y de accidentes de moto, pero hay calles como Postigo, Arfe o la Cuesta de Rosario que están en muy mal estado y completamente llenas de cera", ha abundado Sanz.

Del mismo modo, el candidato del PP ha añadido que el próximo sábado empieza la Feria y "la calle Asunción, su arteria principal peatonal de entrada, aún está llena de cera", por lo que ha exigido al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, "que duplique los equipos y trabajos para que la cera esté retirada de las calles cuanto antes".

Por otro lado, Sanz ha recordado que en el año 2012 "se retiró el 95% de la cera del suelo en diez días" con un plan especial de limpieza y recogida de residuos y con un "importante dispositivo" para su retirada. "Con el PP, Lipasam funcionaba y se trabajaba con planificación y rigor, algo que el gobierno municipal no hace porque no sabe gestionar".

"Me preocupa muchísimo la situación de la limpieza en la ciudad: es el síntoma más evidente de esa dejadez y abandono por parte del alcalde", ha añadido Sanz, al tiempo que ha destacado que es "incomprensible" que nueve días después del Domingo de Resurrección "haya cera en todas las calles, esto demuestra que el gobierno municipal no ha planificado ni ha destinado los recursos suficientes ni tiene máquinas para ello".

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que el alcalde "ha anunciado en reiteradas ocasiones más personal y nueva maquinaria que no sabemos cuándo llegarán". En este sentido, "la realidad es que nuestras calles están sucias y llenas de cera porque en estos ocho años no se han realizado inversiones en maquinaria, por lo que ahora no hay máquinas, ni se ha gestionado la empresa con eficacia. El único culpable es el alcalde y su gerente, ya que los trabajadores están haciendo un esfuerzo titánico".

Todo ello es consecuencia, ha insistido el alcaldable popular de "la dejadez y desidia más absoluta, así como la incompetencia manifiesta del gerente de Lipasam que puso Espadas primero y que ha mantenido el alcalde y, por supuesto, el abandono de Muñoz a la ciudad de Sevilla".

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha anunciado que, si logra la Alcaldía, "duplicará los equipos, sacará máquinas a la calle como baldeadoras y barredoras, pondré la empresa a funcionar como lo hizo en la época del PP y contaré con los magníficos profesionales que hay en Lipasam: una gran plantilla que está mal organizada, dirigida y planificada".