Sanz se compromete a renovar e incrementar las instalaciones deportivas para que sean "dignas para entrenar"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido que "renovará e incrementará las instalaciones deportivas" de la ciudad "para que los deportistas tengan instalaciones dignas para entrenar".

Así lo ha indicado al asistir este sábado junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al CD El Pilar, donde ambos han presenciado el entrenamiento del equipo sub 12 del Club Amigos del Rugby de Sevilla, que jugará la final del Campeonato de España próximamente, según ha explicado la candidatura de Sanz en una nota.

El alcaldable del PP ha manifestado que tiene preparado un plan estratégico del deporte para Sevilla, y uno de los objetivos es que los deportistas tengan unas instalaciones "dignas para entrenar", ya que "en nuestra ciudad tenemos muchas instalaciones deportivas, pero la mayoría son indignas para la capital de Andalucía que somos", según ha apostillado.

Así, Sanz ha citado como ejemplo el CD Su Eminencia, donde "no hay ni aseos ni baños y las niñas tienen que hacer sus necesidades en letrinas, tampoco hay sumideros para evacuar el agua y la pista está sin cubrir"; o el CD Vega de Triana, que da cobertura a casi 100.000 personas, y "no cuenta con campos de césped, no hay iluminación, a lo que se une la falta de mantenimiento de las instalaciones y de vestuarios".

El candidato también ha aludido al caso del CD Begoña, que "lleva ocho años esperando que le arreglen las pistas", algo que también ocurre en el CD Antonio Puerta o en San Pablo, "donde no hay piscina de 50 metros para que los equipos sevillanos de natación sincronizada puedan entrenar", según ha abundado.

"Éstos son sólo algunos ejemplos, pero la mayoría de nuestras instalaciones deportivas están obsoletas y presentan graves deficiencias, que dificultan el entrenamiento de los jóvenes y deportistas", ha remarcado Sanz, que ha añadido que a esto se une que hay distritos que no cuentan con infraestructuras deportivas.

Por ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que tiene "preparado el plan que hará que Sevilla sea una ciudad del deporte de primer nivel", y al respecto ha destacado que "lo primero que hará será renovar e incrementar los equipamientos e instalaciones deportivas de la ciudad", además de crear un Club Fluvial Municipal con objeto de "facilitar las relaciones de todos los sevillanos con las actividades fluviales, el deporte y la cultura del mismo".

"Por supuesto, incluiremos criterios de eficiencia energética y economía circular en la construcción, renovación, mantenimiento y utilización de todas las instalaciones deportivas", ha detallado el candidato del PP a la Alcaldía.

Sanz ha concluido subrayando que quiere "que las instalaciones deportivas municipales estén bien mantenidas y cuidadas". "Nuestros deportistas no se merecen unas instalaciones deportivas antiguas y en mal estado", ha sostenido antes de finalizar que "Sevilla merece tener unas instalaciones deportivas de primera", y "nuestros niños y jóvenes no pueden seguir jugando en centros deportivos obsoletos y en condiciones indignas".