Sanz (PP) asegura que las encuestas para el 28M "reflejan la ilusión por el cambio"

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha sostenido que la encuesta de NC Report para el diario La Razón "refleja la ilusión por el cambio". Este sondeo da al PP de Sanz trece concejales frente a los ocho que actualmente tiene el grupo municipal 'popular' mientras al alcalde y candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía obtendría doce ediles, uno menos que en la Coporación actual.

"Si Muñoz fuera a los barrios, se daría cuenta de que la calle y las encuestas reflejan lo mismo: la ilusión por el cambio", ha señalado, al tiempo que ha subrayado en una nota de prensa que "los sondeos evidencian que Sevilla y los sevillanos quieren un cambio, nos lo están transmitiendo en los barrios y en el paseo que realizamos este pasado domingo por la Feria. Las encuestas no son más que la realidad de la calle, que pide un cambio a voces tras años de dejadez y abandono del alcalde de Pedro Sánchez".

"El cambio es imparable. Los sevillanos están ilusionados con un gran proyecto político, 'Un Proyecto Llamado Sevilla', con el que pondré esta ciudad a funcionar. Un proyecto transversal con el que voy a transformar Sevilla. El PP va a ser la primera fuerza política el próximo 28 de mayo. Aspiro a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario, ya que la estabilidad política en el Ayuntamiento es muy importante", ha argumentado.

Del mismo modo, el cabeza del cartel del PP a la Alcaldía ha destacado que "llevo más de 500 días recorriéndome los barrios y las calles, los vecinos están hablando y está claro que quieren un cambio porque están hartos de suciedad, inseguridad y falta de transporte público, entre otros problemas". Ha añadido que "que somos el partido más preparado, tengo el mejor proyecto de ciudad y Sevilla se va a sumar a la ilusión del cambio que se está viviendo en Andalucía con Juanma Moreno".

"Con mi proyecto transversal, en el que caben todos, voy a convencer también a socialistas que reconocen que la ciudad está mal gestionada y no están de acuerdo con Pedro Sánchez", ha señalado José Luis Sanz, quien ha indicado que "Sevilla tiene que avanzar y esto sólo se conseguirá con un gobierno del PP y con un proyecto de ciudad hecho con rigor y pensado para el cambio y transformación de la ciudad".

Sanz ha concluido que "no podemos volver a atrás, no podemos volver a pactos con la izquierda radical y esta es la única manera que tiene Muñoz de ser alcalde. No podemos volver a esos pactos de nefastos recuerdos para Sevilla". Ha añadido que "en estos 34 días que faltan para el 28 de mayo voy a seguir ilusionando a los sevillanos con mi proyecto, en el que caben todas las sensibilidades políticas, ya que el único objetivo es mejorar la ciudad".