Sanz (PP) asegura que "la falta de planificación" en la obra de la Cruz Roja provoca "graves perjuicios"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que "la falta de diálogo y planificación" del gobierno local está provocando "graves perjuicios" a vecinos y comerciantes de la avenida de la Cruz Roja y alrededores, al tiempo que ha señalado que "la mala gestión municipal se traduce en un caos y un desorden que está afectando gravemente a los sevillanos".

Sanz, en una visita este viernes por la zona, ha recordado en una nota de prensa que las obras empezaron en junio de 2021, momento en el que "el gobierno del PSOE dijo que tardarían quince meses". "Ya ha pasado un año y los plazos no se están cumpliendo, y además la obra está prácticamente paralizada, ya que hay muy pocos obreros", ha señalado.

En este sentido, el candidato del PP ha afeado al alcalde que "no va a cumplir los plazos prometidos, al igual que tampoco está cumpliendo con los vecinos y comerciantes, a los que tiene sometidos a continuos engaños". "Les dijeron que las obras se iban a realizar por fases y no se ha hecho; no hay diálogo ni consenso alguno con los afectados".

Ha indicado que "esta situación está provocando graves perjuicios a los comerciantes y pérdidas económicas irreparables". El candidato del PP ha lamentado la falta de ayudas a estos comerciantes, al tiempo que ha alertado de que las obras están provocando "caídas en personas mayores, ruidos, más contaminación al haber más coches dando vueltas y menos transporte público, a lo que se une la grave falta de aparcamientos".

Ante ello, Sanz propone que se creen aparcamientos para residentes así como una línea de ayudas para los comercios. Ha concluido que "los vecinos y comerciantes de la Cruz Roja están padeciendo las incomodidades de una obra que se está eternizando. No se va a ejecutar en tiempo, no hubo planificación, no se escuchó a los vecinos y comerciantes y ahora tampoco se dialoga con ellos. Esto es un ejemplo de cómo hacen las obras los alcaldes socialistas en Sevilla", ha sentenciado.