Sanz anuncia que la Junta aprobará este martes la primera Estrategia Andaluza de Ciberseguridad

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará en su reunión de este martes, 18 de octubre, la primera Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, "anticipándose a los riesgos que la revolución digital conlleva".

Así lo ha avanzado el consejero en el transcurso de su intervención para inaugurar la segunda edición de las jornadas 'Andalucía hacia el futuro', que Europa Press organiza entre este lunes y este martes en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Azvi, Cepsa, DKV, EDP, KPMG, Fujitsu, Coamba, Ghenova y Coca Cola Europacific Partners.

El consejero, que ha estado precedido en el uso de la palabra por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha remarcado que va a ser "la primera vez" que se aprueba una estrategia así en Andalucía, que va a situarse de este modo "a la cabeza también en ciberseguridad" en España, según ha valorado.

Sanz ha avanzado además que la Junta va a "invertir 60 millones de euros en un gran centro de ciberseguridad en Andalucía que se va a convertir en referente europeo de la ciberseguridad", y desde donde se va a prestar "servicio a empresas, administraciones, a la ciudadanía en general".

"Creemos que tenemos esa responsabilidad, que si apostamos por la revolución digital también tenemos que proteger a ciudadanos, familias, empresas e instituciones en ese camino", según ha argumentado el consejero, que ha detallado que, desde el año 2019, desde la Junta han gestionado ya "25.600 incidentes de seguridad en la red", y, en lo que va de año 2022, se han gestionado "un total de 5.433 incidentes de ciberseguridad", por lo que "hace bien este gobierno en anticiparse, como es nuestro lema, para que, cuando ofrecemos revolución digital, también apostemos por la seguridad de todos".

"REVOLUCIÓN DIGITAL"

El consejero ha aludido a la "revolución digital" que la Junta quiere impulsar en Andalucía tras detenerse en mencionar el cuarto decreto de simplificación administrativa en el que trabaja el Gobierno andaluz para "cambiar el principio de 'vuelva usted mañana' por el de 'una sola vez tiene que ir'" el ciudadano "a la administración".

El consejero ha subrayado que su departamento está impulsando una "revolución digital", con el horizonte puesto en que Andalucía sea en el año 2030 "100% digital", y ello sin dejar "a nadie atrás", según ha abundado.

En esa línea, ha defendido que en la Junta son "conscientes de cómo podemos llegar a cada rincón de Andalucía para esa revolución digital", a través de los 'Puntos Vuela', y al respecto ha comentado que el Gobierno andaluz va a contratar en los próximos días "108 nuevos proyectos de 'Puntos Vuela'" con los que "llevar la digitalización a cada rincón de Andalucía".

Sanz ha avanzado que, en total, se van a acabar invirtiendo "140 millones de euros" para que en cada municipio de la región exista "una mini Junta de Andalucía para que cualquier ciudadano pueda recibir servicios avanzados".

De este modo, "los antiguos centros Guadalinfo se transformarán en 'Puntos Vuela'", que contarán con conexión Wifi, y desde donde "se van a poder desarrollar servicios avanzados" y de "todo tipo", según ha puesto de relieve el consejero de la Presidencia, que ha insistido en que Andalucía se encamina hacia "una revolución digital" en la que "no nos vamos a quedar atrás como tantas veces".

LIDERAZGO DE ANDALUCÍA

Así, ha defendido que "Andalucía está liderando la transformación digital en España", y tras invitar a las empresas a sumarse a ella, ha expuesto que "todo esto nos lleva a un camino de cambio, de transformación", en el que desde la Junta ponen "todo el empeño convencidos de que juntos podemos construir esa Andalucía líder en la que tanto hemos soñado".

En esa línea, Sanz ha defendido que, tras años en los que se hablaba del reto de una "Andalucía imparable" que no era "creíble porque no había política ni resultados para hacerla creíble", ahora sí es posible hablar del Gobierno de una "Andalucía líder, que encamina el futuro con la convicción de que juntos podemos situarnos a la cabeza del progreso en España".

Sanz ha apelado para lograr ese fin a la colaboración público-privada, de la que el actual Gobierno andaluz "no tiene ningún complejo de hablar, sino todo lo contrario", según ha remarcado, convencidos de que "el sector privado nos ayuda para llegar donde no llegamos", y sus representantes son quienes de verdad pueden "generar empleo y actividad económica", que son fines que persigue la Junta, que, por ello, "se vuelca en facilitar la labor de empresarios, pequeñas y medianas empresas y autónomos", según ha relatado para añadir que para eso considera fundamental la "estabilidad" con la que cuenta hoy Andalucía, que es "la comunidad más estable de España" porque no tiene "elecciones por delante", según ha remarcado.

El consejero de la Presidencia ha valorado que, hoy en día, "Andalucía está de moda en este país", y aunque "es verdad que siempre ha sido atractiva por su manera de ser y entender la vida, por sus capacidades climatológicas", que la convertían en "el mejor sitio para vivir", ahora, gracias a la "estabilidad" de su gobierno y a su "iniciativa política que hoy lideramos en España, Andalucía lidera hoy el debate nacional y se convierte en referente político" en el país, y "se encamina hacia un momento de progreso y avance".

Sanz ha puesto de relieve que hasta presidentes de comunidades autónomas de otros partidos como el socialista aragonés Javier Lambán, han hablado de Andalucía como comunidad "referente" para otras regiones, y ha insistido en subrayar que esta región está proponiendo "iniciativas económicas, fiscales, digitales, que luego se están replicando en otras comunidades de España, y a eso no estábamos acostumbrados", según ha destacado.

Además, "Andalucía también se está convirtiendo en líder del diálogo", tanto con otras comunidades autónomas como con ayuntamientos, con los grupos políticos y con agentes económicos y sociales, según ha defendido el consejero de la Presidencia.