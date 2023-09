Sanz alerta de que las "negociaciones" de Sánchez "también van contra Andalucía" al "pactar privilegios que diferencian"

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha alertado de que las "negociaciones" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con los independentistas de Cataluña "no solo van contra España sino también contra Andalucía", al "tratar de pactar privilegios que diferencian comunidades", toda vez que ha apuntado la "consecuencias peligrosas" que puede haber si en España gobierna "el PSOE de Sánchez, que ha perdido la visión de Estado".

A pregunta de los periodistas durante una visita institucional a la Diputación de Huelva, Sanz ha criticado que la "negociación" que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está haciendo con los independentistas "no solo va contra España, sino también va contra Andalucía" porque "está pactando privilegios y pactando títulos de comunidades autónomas que nos diferencian y nos hacen retroceder, y desde luego es algo inaceptable", ya que "no todo vale".

"En la Constitución no entra la amnistía, por lo tanto no todo vale para mantenerse en el sillón, hay líneas rojas que no se pueden superar, hay una visión de Estado que un partido como el Partido Socialista no debería haber perdido, pero Andalucía desde luego va a pelear y va a exigir respeto y el mantenimiento de su estatus alcanzado por derechos, por historia y socialmente", ha abundado.

Asimismo, cuestionado sobre el apoyo mostrado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana "contra la amnistía" por la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), con el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra (PSOE), Sanz ha señalado que "no debe sorprender que los constitucionalistas coincidan en manifestaciones, convocatoria o actos", a lo que ha puesto el ejemplo de la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el expresidente del Gobierno Felipe González durante un acto este jueves.

"Eso debería ser normal porque formamos parte de partidos que hasta ahora tenían visión de Estado. Pero lo que representa Sánchez es un partido que ha perdido de manera acelerada y peligrosa esa visión de Estado que es la que debería de garantizar cualquier opción que quiera gobernar España", ha enfatizado.

Al respecto, ha remarcado que si gobierna España un partido que "ha perdido la visión de Estado, puede tener consecuencias tan peligrosas como que se ceda a la amnistía o a los privilegios económicos entre unas comunidades autónomas a otras, o un retroceso autonómico en el que se creen comunidades de primera, de segunda y de tercera", por lo que ha calificado de "profundamente negativo" que el PSOE de Sánchez "vaya por el camino de quedarse sin esa visión de Estado".

En consonancia, Sanz ha apuntado que Andalucía "tiene que trabajar unida" porque "costó mucho por cultura, pero también desde el punto de vista social, que Andalucía fuera reconocida como comunidad histórica y pudiéramos ser una comunidad de primera como un Estatuto de Primera".

"Que ahora tengamos un partido socialista dispuesto a romper la igualdad entre territorios, a generar privilegios y dispuesto a un retroceso competencial desde el punto de vista de la autonomía, no solo es inaudito, sino muy negativo para Andalucía y, por tanto allí, donde se vaya a defender la Constitución y a los españoles, creemos que también se defiende a los andaluces y nosotros vamos a estar", ha aseverado.

Por ello, Sanz ha asegurado que su formación ha tendido la mano a "todos" los grupos políticos para estar "unidos" y "defender a Andalucía" porque "no se puede permitir que, gobierne quién gobierne, que impongan un cambio de estatus a Andalucía, que el estatuto nos reconoce".