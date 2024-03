Sanz alaba el trabajo de la comunidad docente del CEIP Borbolla en la conmemoración de su centenario

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acudido a la conmemoración del centenario fundacional del CEIP Borbolla. Durante el desarrollo de los actos, el primer edil ha destacado el valor monumental e histórico del centro y ha agradecido la "gran labor" de los equipos docentes que han trabajado a los largo de 100 años confirmando una comunidad educativa que siempre se ha caracterizado por ser una "gran familia".

En este sentido, Sanz ha alabado "el cuidado permanente de este colegio a todos sus alumnos y sobre todo, la aportación de grandes valores que han servido y seguirán sirviendo para la vida a todas las generaciones de estudiantes", según ha recogido el Consistorio en una nota de prensa.

Del mismo modo, Sanz ha indicado que "los escolares se merecen también unas instalaciones y mantenimiento óptimos. Y en eso estamos trabajando en este centro, para reparar de manera urgente la cubierta, los alcorques del patio infantil y la instalación de la malla de los huecos de las instalaciones".

A este respecto, ha señalado que "desgraciadamente, en Sevilla tenemos 109 colegios públicos y nos hemos encontrado en una situación de mantenimiento que no me gusta. Tenemos mucho que hacer todavía para conseguir tener no sólo una formación de primera, sino también un mantenimiento de la misma calidad".