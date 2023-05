Sanz afea a Muñoz la falta de un plan especial de limpieza por la final de Copa y "mugre" en calles del centro

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este domingo que "el gobierno municipal del PSOE, con su alcalde", Antonio Muñoz, "al frente, vuelve a no estar a la altura y no ha planificado ningún dispositivo especial de limpieza" al hilo de la final de la Copa del Rey de fútbol disputada este pasado sábado por la noche en el Estadio de La Cartuja, y ha criticado que "las calles del centro han amanecido como un estercolero", con "mugre, llenas de latas, botellas y malolientes".

"El alcalde es incapaz de afrontar un gran evento y tiene la ciudad llena de mugre, orines y cera de Semana Santa", ha aseverado José Luis Sanz tras realizar este domingo por la mañana un paseo por el centro en el que, según ha explicado su candidatura en una nota, ha comprobado que las calles están "llenas de basura, botellas, latas, orines", a lo que se une que, un mes después de Semana Santa, "aún hay cera en las principales calles de la ciudad, como Tetuán".

Sanz ha criticado que "Muñoz ha convertido la ciudad en un estercolero de mugre y orines, un centro con calles malolientes", y se ha preguntado que "dónde está el dispositivo especial de limpieza que debía haber planificado ante un gran evento, dónde están esas máquinas y esos refuerzos que ya ha anunciado en diversas ocasiones el alcalde".

El candidato del PP ha sostenido que "ha quedado demostrado que no ha habido ningún dispositivo de limpieza ni ningún refuerzo de los servicios, y no lo ha habido porque tenemos un alcalde incapaz de afrontar un gran evento, un alcalde al que le da igual que las calles de nuestra ciudad estén llenas de mugre y orines", ha añadido.

"Está claro que si el alcalde hubiese planificado un dispositivo especial de limpieza, nuestras calles hoy estarían limpias y no mugrientas y cochambrosas. Las imágenes hablan por sí solas y cuando las aficiones se fueron al estadio y durante la mañana de hoy no se ha limpiado nada por la nefasta gestión del gobierno municipal del PSOE que no sabe planificar los servicios ni la empresa", ha manifestado Sanz.

El candidato del PP ha incidido en señalar que "el alcalde tiene la ciudad abandonada y los barrios están desatendidos y degradados". "Muñoz está convirtiendo a Sevilla en una ciudad sucia, maloliente e insalubre, nunca Sevilla ha estado tan sucia", ha remachado antes de enfatizar que "el único responsable es el alcalde, que no sabe gestionar el día a día de Lipasam, que pone al frente a un gerente que no es profesional del sector y que, además, no planifica dispositivos especiales ante los grandes eventos ni es capaz de reforzar los servicios para retirar la cera de Semana Santa en dos semanas".

En este sentido, Sanz ha manifestado que "es inconcebible y una vergüenza que las principales calles del centro de la ciudad, como Tetuán, estén aún llenas de cera, un mes después de Semana Santa", y se ha preguntado "a qué se está dedicando el señor Muñoz".

Ha añadido que "el gobierno municipal del PSOE anunció que en tres semanas estaría retirada, y que la mayoría de las calles estaban ya limpias", pero es "otra mentira más, ya que sus palabras nada tienen que ver con la realidad", según ha denunciado Sanz, que se ha comprometido a que, si es alcalde, en 2024 "se retirará en diez días".

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha apostado por la celebración de grandes eventos deportivos en la ciudad, pero ha insistido en criticar que "el gobierno municipal del PSOE una vez más no ha estado a la altura, ya que el dispositivo de limpieza no ha estado planificado y ha sido totalmente insuficiente. Una vez más, no ha gestionado ni con eficacia ni eficiencia", ha sentenciado.

José Luis Sanz ha agradecido el "trabajo" y el "esfuerzo de los magníficos profesionales de estas empresas municipales", y ha lamentado que el gobierno municipal del PSOE "no sepa gestionar". "Cuando no se es capaz de gestionar el día a día de la ciudad tampoco se sabe gestionar los grandes eventos y, por supuesto, no se está capacitado para gobernar la ciudad", ha sostenido el alcaldable 'popular'.

El candidato ha concluido que "Sevilla no puede renunciar a ser sede de estos grandes eventos, pero el gobierno municipal del PSOE debe organizarlos con previsión y planificación". "No se puede controlar de forma excesiva a los sevillanos durante Semana Santa, pero luego no ser capaz de planificar los servicios ni de limpiar las calles", ha concluido José Luis Sanz.