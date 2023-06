Santonja señala que "no tiene sentido" que el legado de Carmen Martín Gaite esté "en unos almacenes"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha señalado que la escritora Carmen Martín Gaite es "muy querida en Salamanca" y que "no tiene sentido" que el fondo documental de la autora, fallecida en el año 2000, esté "en unos almacenes".

Así lo ha indicado en un encuentro con los medios de comunicación en la Casa de las Conchas de Salamanca, en el que ha hecho balance de la última edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Facyl), celebrado en la ciudad del 14 al 18 de junio.

En este balance, en alusión a la propuesta de las 'Conchas Literarias', ha destacado la importancia de mantener en el Facyl un apartado centrado en "la palabra", y ha sido en este momento cuando ha repasado la trayectoria literaria de la ciudad y donde ha hecho alusión, entre otros autores, a Carmen Martín Gaite, sobre la que ha dicho que, en torno a su figura, la Junta anunciará "dentro de poco" una iniciativa "importante".

Tras ello, los medios le han animado a hablar sobre la propuesta. Ha sido entonces cuando Santonja ha indicado que no le gusta "adelantar demasiadas cosas" hasta que "no son realidad", aunque se ha referido a Miguel Delibes y la actuación de "abrir su casa en Valladolid".

"Va a ser una iniciativa ciudadana con mucho apoyo, con muchísimo apoyo, porque Miguel Delibes es un ciudadano de Valladolid, que los vallisoletanos le quieren muchísimo, le sienten suyo. Yo pienso que con Carmen Martín Gaite pasa lo mismo en Salamanca", ha apuntado.

"Martín Gaite es una mujer, es una escritora, muy querida en Salamanca, entonces, no tiene ningún sentido, me parece a mí, que todo su patrimonio intelectual esté en unos almacenes. Me parece que eso no tiene sentido", ha continuado.

A continuación, ha apuntado que en "una de las primeras conversaciones" que tuvo como consejero con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se puso de relieve que ambos tenían "la misma preocupación" e interés por que "las cosas de Carmen", que "tienen que estar en Salamanca". "Por ahí vamos", ha dicho en cuando a la propuesta en la que trabajan desde la Junta.