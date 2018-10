IU de Santiponce critica que la alcaldesa "abuse" del coche oficial para su labor como asesora del PSOE

El Grupo de concejales de IU en el Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) ha criticado este jueves que la alcaldesa, la socialista Carolina Casanova, utilice el coche oficial del Consistorio y el conductor del mismo para sus desplazamientos a la Diputación, donde trabaja como asesora del Grupo socialista de dicha institución provincial.

En un comunicado, IU ha criticado que la alcaldesa incurra en "abusos" del coche oficial y se traslade "diariamente" con él a la Diputación, siendo además "recogida" por el conductor del Consistorio, cuando acude a esta institución en la que trabaja como asesora del Grupo socialista con un sueldo de "3.500 euros mensuales".

"Desde IU no entendemos cómo recibiendo esta remuneración tan importante, no utiliza su propio coche, ya que lo que está haciendo es utilizar los recursos municipales, tanto el conductor del Ayuntamiento como el vehículo municipal y por ende la gasolina pagada con dinero municipal, para acudir a su trabajo", asevera el grupo municipal de IU, que no descarta proponer una comisión de investigación ante el uso del coche institucional para el "provecho particular" de la primer edil.