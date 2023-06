Santiago (Sumar) critica la "desidia" del Gobierno andaluz del PP con el agua para el Norte de Córdoba

El secretario general del PCE y cabeza de lista de Sumar por Córdoba al Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha criticado este miércoles que "80.000 personas de esta provincia están sin acceso a agua potable, en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, en 24 localidades que están teniendo un serio problema debido a la falta de trabajo y de responsabilidad, y a la desidia y el abandono" del Gobierno andaluz del PP.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante la presentación de la candidatura de Sumar por Córdoba al Congreso de los Diputados, Santiago ha explicado que se trata de "un problema que viene advirtiéndose desde hace un año y que ha llevado a esta situación inaceptable, por responsabilidad del Partido Popular".

La cuestión, según ha señalado, es que "no funcionan los sistemas de bombeo de agua en el pantano de La Colada, no hay todavía un trazo definitivo de la conducción de agua hasta el pantano de Sierra Boyera y no hay un sistema de depuración de las aguas que permita a las personas de estas localidades poder consumir en su grifo agua potable y limpia".

Todo ello, según ha subrayado, es consecuencia de "una gran dejación de la Junta de Andalucía del Partido Popular", mientras que, en Sumar, se comprometen "a solucionar estos problemas", para "garantizar un derecho básico, el derecho de acceso al agua limpia y potable, y más en estos momentos de sequía, de cambio climático y de olas de calor cada vez más frecuentes, cuando es necesario tener una diligencia especial y abordar estas problemas".

Junto a ello, también ha hecho "un llamamiento a los agricultores y los ganaderos, porque son colectivos que tienen un conocimiento, desde hace siglos, sobre la buena y responsable gestión del agua, y queremos que se impliquen, junto con nosotros, en Sumar, para poder dar una solución y acabar con la incompetencia del Partido Popular, con el desentendimiento de la Junta de Andalucía".