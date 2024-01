El español Santiago Sánchez Cogedor, quien ha estado retenido durante 15 meses en una cárcel de Irán, ha aterrizado este martes en Madrid, donde ha sido recibido por sus familiares y amigos. En declaraciones a los medios de comunicación, ha reivindicado que "no sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país, no lo sabemos". No obstante, ha pedido posponer el resto de preguntas para otro momento, ya que "este es momento para mi familia y amigos".





[Noticia en ampliación]