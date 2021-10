Santiago confirma estar "absolutamente preocupada" por la pobreza infantil en Baleares

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha confirmado este jueves estar "absolutamente preocupada" por el nivel de pobreza infantil en Baleares, pero ha defendido que la comunidad está por debajo de otros indicadores --como el de pobreza severa-- respecto al resto de regiones de España.

Así lo ha aseverado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament. Santiago ha acudido este jueves a la Cámara balear a petición de diputados del Partido Popular para valorar el informe de 2020 de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA).

La petición de comparecencia se ha centrado en Santiago porque cuando se registró la solicitud el director de la OBIA Serafín Carballo había sido cesado tras admitir que no iba a vacunarse de la COVID-19. La consellera, en su primera intervención, ha recalcado que no tiene "ningún problema en venir al Parlament", pero no ha hecho valoración de la memoria en su conjunto porque, ha defendido, "sería inmiscuirme en la independencia de la OBIA".

Ahora bien, sí se ha mostrado conforme en responder las preguntas en relación a la lectura que hagan los diferentes Grupos Parlamentarios al respecto y sobre otros departamentos del respecto. Santiago ha explicado que el informe de la OBIA no está elaborado por la Conselleria de Asuntos Sociales, aunque la misma administrativamente sí depende de ésta.

"La memoria es transversal, no sólo habla de Asuntos Sociales, sino también de Vivienda, de Educación, de los consells insulares... No puedo valorar lo que hacen otras consellerias", ha subrayado Santiago, para después defender ayudas como la Renta Social y el Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza familiar e infantil.

