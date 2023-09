Santiago (IU) afirma que no le consta acuerdo sobre la amnistía, pero la defiende para resolver el conflicto catalán

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha manifestado que no le consta que haya un acuerdo sobre la amnistía, como sostiene el líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha insistido en su postura favorable a esta medida para resolver el "problema político" generado en Cataluña.

"A mí, desde luego, no me consta. A mí no me consta que haya un pacto al respecto. Lo que hay es un trabajo que se está haciendo", ha señalado el también diputado de Sumar a los medios en los pasillos de la cámara, donde participaba en una reunión con una delegación de personas defensoras de los Derechos Humanos en Colombia.

Santiago ha apuntado que en España se ha utilizado "muchas veces" la amnistía, así como la figura del indulto, y que el PP llegó a aprobar en cuatro ocasiones una amnistía fiscal. "Parece que hay una cierta normalidad según quién quiere aplicar este tipo de salidas", ha zanjado Santiago.