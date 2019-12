Santiago Abascal, invitado al palco de jugadores del Bernabéu

El líder de Vox Santiago Abascal aprovechó este domingo los días navideños para acudir al Santiago Bernabéu para ver en directo el Real Madrid - Athletic Bilbao, que terminó con empate a cero. El diputado, según informa MARCA, siguió e partido desde el palco habilitado para los jugadores del club blanco. A esta zona, muy exclusiva, sólo pueden acceder los futbolistas que se caen de las convocatorias o están lesionados y los invitados por los miembros de la plantilla.

Abascal, reconocido seguidor del Real Madrid, ha asegurado en diversas entrevistas que no es "demasiado futbolero" pero sí se siente identificado con la mayoría de equipos españoles salvo con el FC Barcelona. "Van con el lema de más que un club. Si ellos quieren politizar la cosa… lo siento, pero yo no. Representan unos valores que atacan el proyecto común de España. Quieren convertir el deporte en un instrumento de politización, y yo lo que deseo es que bajen a quinta división. Aquí no caben las medias tintas", señalaba en una entrevista radiofónica en 2015.

Sin embargo, el partido de ayer no fue el primero de Santiago Abascal en el Bernabéu. El pasado mes de marzo, pudo ver en directo el clásico que jugaron Real Madrid y Barça y que terminó con victoria de los culés por 0-1. Aquella vez, sin embargo, Abascal no estuvo presente ni en el palco de autoridades ni en el reservado de los jugadores del Real Madrid sino en una grada como un espectador más.

La presencia de Abascal no trajo suerte tampoco al club blanco en esta ocasión. El Real Madrid cerró un mal 2019 cediendo el liderato en solitario de LaLiga Santander al Barcelona, tras un encuentro donde se estrelló en tres ocasiones con los postes y acusó una preocupante falta de pegada. Las buenas sensaciones del Real Madrid se frenaron por su falta de definición. En cuanto Karim Benzema no afina, lo acusa un equipo que enlaza tres empates consecutivos. Frente a un Athletic ordenado lo intentó tirando de todos los planes de los que disponía Zidane, sin éxito. La figura de Eden Hazard se añora en este tipo de duelos.