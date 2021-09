Santiago Abascal estará en Arrasate (Gipuzkoa) este sábado para "arropar" a las víctimas de Parot

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que acudirá este sábado a la localidad guipuzcoana de Arrasate para "arropar" a las víctimas del preso de ETA Henri Parot.

Abascal acudirá a Arrasate con motivo de la movilización convocada por Sare para denunciar la aplicación de la Ley 7/2003 que "supone la aplicación de cadenas perpetuas encubiertas a un número aproximado de 15 presos" de la banda terrorista, según la red ciudadana.

El líder de Vox ha anunciado a través de las redes sociales que "arropará" en Arrasate "a las víctimas del etarra Henri Parot". Además, ha acusado al Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos de ser "cómplice de no impedir el homenaje a este terrorista y de que se pisotee la memoria de cientos de inocentes". Frente a ello ha asegurado que en Vox "no les abandonarán" y, en este sentido, ha recordado a las víctimas de ETA que no están solas.