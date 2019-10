Santiago Abascal ve cada vez "con más claridad" un tripartito PSOE-PP-Cs

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que cada vez se vislumbra con más claridad un tripartito entre PSOE, PP y Ciudadanos, después de que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, se haya mostrado hoy dispuesto a pactar también con los socialistas. "Soplan vientos de cambio y la veleta naranja gira hacia el pacto con el PSOE", señala Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Ya lo decíamos, no son diferentes y no hacen políticas distintas", según el líder de Vox, que adelanta que está cobrando fuerza la opción de un tripartito y advierte de "que no cuenten" con Vox.

Su reacción se produce después de que Rivera se haya abierto a pactar también con el PSOE, y no solo con el PP, siempre y cuando el líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asuma un decálogo de "reformas de calado", entre las que se incluye frenar al presidente de la Generalitat, Quim Torra.