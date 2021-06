Santander suspende de nuevo su feria taurina de Santiago

Santander no tendrá por segundo año consecutivo su feria taurina de Santiago después de que la empresa adjudicataria del festejo, Lances del Futuro, haya solicitado la suspensión del contrato para este año, al no poder cumplirlo como consecuencia de las limitaciones de aforo por la pandemia.

El Consejo de Administración de la Sociedad Plaza de Toros de Santander aceptó la solicitud de aplazar la Feria de Santiago de 2021 al año próximo en su reunión del pasado viernes.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha aclarado hoy, en una nota de prensa, que "no se trata de una renuncia, sino de un aplazamiento al próximo año".

"Es una situación habitual en este contexto de pandemia que estamos viviendo y se está realizando también en otros contratos ante la imposibilidad de mantener los acuerdos que firmaron ambas partes, ya que no se puede mantener el aforo establecido debido a la normativa de Salud Pública", ha explicado.

Así pues, ha señalado Igual, "la Feria de Santiago como tal se deja en suspenso y se posponen esos derechos para el próximo año, tal y como está ocurriendo en otros eventos que concentran gran cantidad de personas".

"No obstante, eso no significa que no vaya a haber ningún festejo taurino en la ciudad. Estamos trabajando y estudiando otras vías para poder celebrar algún tipo de actividad del mundo de los toros en Santander. Dependerá de las restricciones sanitarias y de las posibilidades que existan en tiempo y forma", ha precisado la alcaldesa.

Es decir, ha incidido, "no se va a celebrar la Feria de Santiago como otros años", aunque desde el Ayuntamiento sí que se espera "poder realizar algún festejo taurino con un formato que se adapte a los requerimientos de Salud Pública".