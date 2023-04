Santana (Unidas Sí Podemos) teme un pacto PSOE-CC "si no dan los números" para reeditar el Pacto de las Flores

La candidata de Unidas Sí Podemos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han afirmado hoy domingo que la coalición es "la única fuerza política que garantiza que habrá un gobierno de progreso en Canarias" tras las elecciones del próximo 28 de mayo.

En un acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria en el que la confluencia ha presentado sus principales candidaturas autonómicas y locales, Noemí Santana señaló que cada Consejo de Gobierno "es un pulso en el que ha habido que tirar del PSOE para que haga políticas para la gente" y advirtió de que el PSOE, si no dan los números para reeditar el Pacto de las Flores, "pactará con CC".

"Unidas Sí Podemos es la única garantía de que no habrá gobierno de derechas en Canarias. La única garantía de pacto de progreso es Unidas sí Podemos", remachó Ione Belarra, quien ha insistido en que el PSOE "es una fuerza que conserva lo que hay, no transforma, no empuja cambios estructurales", por lo que aseguró que el próximo 28 de mayo es necesario "más fuerza para gobernar" porque "somos la única fuerza transformadora y con la valentía suficiente", manifestó.

La candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez preguntó con ironía a las personas presentes en la sala si "alguien cree que Carolina Darias se va a poner rápidamente a hacer políticas innovadoras". "Nosotras sí y ya anuncio que si soy alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria va a ser de las primeras ciudades de España que se declare 'zona tensionada' para controlar el precio de los alquileres", anunció Martínez.

Por su parte, el 'número 1' al Cabildo grancanario, Antonio Pérez, puso de relevancia la unidad de la izquierda que supone la alianza que se ha fraguado en Unidas Sí Podemos, "con las tres fuerzas de izquierda con más fuerza de movilización juntas para estar presente en todas las instituciones".

"Nos unimos porque queremos cambiar las cosas, para poner a la gente y a su calidad de vida en el centro de las políticas y mejorar la vida de las personas de cada pueblo, de cada barrio, porque nuestro principal objetivo es cuidar de la gente", afirmó Pérez.

La necesidad de solucionar los efectos "perversos" del turismo también estuvo presente en los discursos de todos los candidatos, desde Pérez ("vivimos del turismo, pero no hay que rendirle pleitesía, o sirve para mejorar la vida de nuestra gente, o no nos sirve") hasta Santana ("vamos a implantar una ecotasa y excepción insular que priorice la venta de casas a residentes"), pasando por el 'número uno' en la lista regional al Parlamento ("hagamos un turismo habitable y conveniente y que el turismo se someta a la voluntad del pueblo canario") y la candidata a la Alcaldía ("acabaremos con la lepra que supone el alquiler vacacional").

Durante el acto de presentación de las candidaturas, y en consonancia con el lema 'Canarias valiente', Belarra, Santana y el resto de intervinientes desgranaron los logros que se han conseguido tanto en el Gobierno de España (Ley de Vivienda, Ley del Solo Sí es Sí, incremento del Salario Mínimo Interprofesional) como en el de Canarias (Renta Canaria de Ciudadanía, complementar tres veces las pensiones no contributivas y revertir el índice de pobreza y las listas de espera en Dependencia).

"Pero queremos más", dijo la candidata a presidir el Gobierno de Canarias. "Más fuerza y más presencia en las instituciones autonómica y locales para", como resumió Hugo Cejas, "construir Canarias con otras bases más sostenibles con más grandes reformas" en defensa del territorio, la biodiversidad e incluso, como apuntó Pérez, "para que los beneficios de las energías renovables lleguen al bolsillo de toda la gente".

"El objetivo fundamental, otra vez, es que desaparezcamos, porque somos la fuerza política de la gente que no se calla, que no se arrodilla ante nadie. No les damos miedo Irene Montero o yo, sino la gente que se puso de pie y no se va a volver a arrodillar. Esa gente es lo que le da miedo al poder", concluyó Belarra.

"Hemos demostrado que con nosotras en los gobiernos, lo imposible se hace posible y el 28 de mayo algunos se van llevar una sorpresa que a ellos no les va a gustar, pero a nosotras, sí", remachó Santana.