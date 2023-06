El Santa Mònica reflexiona sobre la "saturación de la imagen contemporánea" en una exposición

Reúne 40 propuestas de varias disciplinas que se podrán visitar hasta el 25 de septiembre

El Santa Mònica de Barcelona reflexiona sobre la "saturación de la imagen contemporánea" en la exposición 'Lleno de agujeros', comisariada por las artistas Marta Echaves, Sara Torres y Elia Bagó, del colectivo Sociedad 0, y que se podrá ver desde este miércoles y hasta el 25 de septiembre.

En la presentación, el director del centro, Enric Puig, se ha referido a la exposición como un masaje visual "no discursivo" y de recorrido libre que, lejos de querer imponer respuestas, plantea preguntas acerca de la imagen a través del diálogo entre las 40 propuestas artísticas que la conforman --27 piezas y 13 actividades--.

Incluye obras de artistas internacionales como 'Along the Axis of Affinity II., 2015-2019 ' de Anna Daucíková; 'Photo Notes' de Hans Eijkelboom; 'Woodbeds, brimming' de Ester Fleckner; 'It, Heat, Hit' de Laure Prouvost; 'Apex' de Arthur Jafa; 'Le cinéma' de Alejandra Riera y 'Cámara-madera-piedra' de Alexandre Chanoine.

También reúne proyectos de nueva producción firmados por Francesc Ruiz, Alex Palacín, Eulàlia Rovira, Beatriz Olabarrieta, Fernando Gandasegui, Max Milà, Paula Pérez-Roda, Rita Sala, Rubén Grilo y Sofía Montenegro.

Además, propone conversaciones con Andrea Soto Calderón, David Bestué y Joan Fontcuberta; un ciclo de actividades comisariado por Garbiñe Ortegacon con invitados como Eduardo Williams y Rabih Mouré, y un ciclo de conciertos comisariado por Joan Canyelles con artistas como Uriel Barthélémi, Okkre, Atrice o Zöe Mc Pherson.

"VISIÓN COMPARTIDA" SOBRE LA IMAGEN CONTEMPORÁNEA

Para Marta Echaves, 'Lleno de agujeros' plasma la visión compartida de los artistas participantes acerca de la imagen contemporánea e invita a "dejar de lado el juicio y la teoría para entrar en lo experiencial", e integra la propia arquitectura del Santa Mònica como una pieza más.

A partir de septiembre, algunas piezas serán retiradas progresivamente y se reemplazarán con "intervenciones sonoras que dialogarán con el hueco que dejen las piezas que desaparezcan".