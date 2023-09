Sanmartín dice que el gobierno de Santiago está "unido y funciona" pese a diferencias con CA sobre la Casa da Xuventude

La alcaldesa de Santiago de Compostela, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha asegurado que el gobierno municipal está "unido" y "funciona" pese a las discrepancias con sus socios de gobierno, Compostela Aberta, sobre la Casa da Xuventude.

En declaraciones a los medios este miércoles, la regidora ha subrayado que "no hay ninguna crisis" en la coalición. "Aquí hay un gobierno unido, que funciona, que va a continuar trabajando por Santiago de Compostela", ha indicado Goretti Sanmartín, que ha enmarcado en la normalidad el hecho de que haya "alguna cuestión pequeña" en la que las dos fuerzas que constituyen un gobierno tengan posturas "no coincidentes".

"El caso es que aquí hay gente que está acostumbrada a que nadie pueda opinar diferente, a que todo el mundo tiene que opinar igual y eso creo que ha pasado a la historia", ha subrayado para incidir en que "hay dos fuerzas políticas" que tienen una "visión diferente de un tema concreto". "No pasa absolutamente nada", ha subrayado.

Después de que el Consistorio decidiese renunciar al convenio con la Diputación de A Coruña para ceder la Casa da Xuventude durante un periodo de 25 años para ubicar dependencias de la institución provincial en el edificio, Sanmartín ha señalado que, a partir de ahora, continuarán con la "hoja de ruta" para "proceder a la propuesta" con la que el BNG concurrió a las elecciones, que pasaba por derribar el inmueble.

"Hemos decidido no firmar el convenio, hemos ido a otro escenario y, por tanto, conforme vayamos teniendo esos informes técnicos, los pondremos encima de la mesa y veremos cuáles son los pasos, pero nuestra intención es ir a ese escenario de abrir Belvís al conjunto de la población y poder tener una plaza", ha señalado

Además, preguntada sobre la posibilidad de que los socialistas no apoyen las cuentas municipales si incluyen una partida para esta demolición, la regidora ha subrayado que la negociaciones sobre las cuentas para el próximo año "aún no empezaron". "Nos sentaremos con el PSOE y hablaremos con ellos sobre este tema y de otros temas. Estoy segura de que llegaremos a algún acuerdo", ha incidido.

También ha rechazado las acusaciones de la oposición que le atribuyen una actitud autoritaria en este asunto y ha subrayado que lo que hay es "únicamente y exclusivamente un cumplimiento" del programa electoral del BNG. Además, ha recordado que el gobierno municipal le trasladó propuestas alternativas a la Diputación y que fue la institución provincial la que "dijo que no". "Y una vez que ese escenario no está, vamos a uno segundo", ha apuntado.

Tras ello, ha recordado que fueron los socialistas los que "a prácticamente semanas de las elecciones presentaron una propuesta de repente" para la Casa da Xuventude, que "no estaba consensuada con nadie ni hablada con ningún grupo".

"Entonces claro, quien actúa de esa manera, a pocas semanas de unas elecciones... Presenta un proyecto sin consensuar y sin hablar con nadie, está en muy poca legitimidad para hacer ninguna crítica a este respecto", ha dicho.

La regidora ha incidido en que tanto el BNG como CA coincidan en que la Casa da Xuventude no era la mejor ubicación para las oficinas administrativas de la Diputación por la afección que tendría el tráfico en la zona. "La Diputación insistió en que todo iría en un único paquete y que otros lugares no le valían. Por tanto, esa opción no estaba encima de la mesa", ha sostenido para incidir en que, a partir de ahora, "hay que trabajar para desarrollar la apertura a Belvís".

Por último, preguntada sobre sí estaría dispuesta a apoyarse en el BNG para sacar adelante el proyecto para la demolición del edificio, ha afirmado que está dispuesta a "hablar con todas las fuerzas políticas que conforman la corporación".